"Le Verre de l’amitié", Grand Prix du Festival international cinéma et migration d'Utrecht

Le film marocain "Le Verre de l’amitié" du réalisateur Naoufel Berraoui a remporté le Grand Prix de la 4ème édition du Festival international cinéma et migration d'Utrecht (centre des Pays-Bas), organisé récemment par la Fondation Tawassol pour la culture et les médias.



L'acteur principal du long métrage, Adil Abatourab, a obtenu le prix de la meilleure interprétation masculine, alors que le prix de la meilleure interprétation féminine est revenu à Nissia Benghazi pour son rôle dans "Annatto" de Fatima Ali Boubekdi.



De son côté, Mohamed Ahed Bensouda a décroché le prix de la meilleure réalisation pour son film "Les divorcées de Casablanca", tandis que le prix du meilleur scénario est revenu au long-métrage "Moez, le bout du tunnel" du réalisateur tunisien Mohamed Ali Nahdi.



Par ailleurs, le jury du festival, présidé par l'actrice Sana Mouziane, a décerné une mention spéciale à la comédie néerlandaise "Marokkaanse Bruiloft" (Mariage marocain) du réalisateur Johan Nijenhuis, ainsi qu’au film "Le Dernier round" du réalisateur franco-marocain Mohamed Fekrane.



Cette 4ème édition du festival, qui vise notamment à renforcer les liens culturels entre le Maroc et les Pays-Bas et promouvoir les valeurs de tolérance et de coexistence à travers le cinéma, a été marquée par des hommages rendus à Mohamed Ahed Bensouda et Sana Mouziane, deux créateurs marocains résidant à l’étranger.

Six longs métrages ont participé à la compétition officielle de ce festival, représentant le Maroc, la Tunisie, la France et les Pays-Bas.



Outre Sana Mouziane, le jury de cette édition était composé de l’actrice Amal Tamar, de l’acteur Zakaria Atifi et du réalisateur El Houari Ghoubari.

Selon les organisateurs, cet événement, qui revient après une absence due à la pandémie, entend rapprocher le cinéma marocain des membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger et contribuer au rayonnement du 7ème art marocain.