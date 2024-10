Le Symposium international "Mouvement sportif: Equité, Egalité, Intégrité" à Fès

L'Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès (USMBA) organise, les 11 et 12 octobre, un Symposium international sur le "Mouvement sportif: Equité, Egalité, Intégrité" à l’occasion de la Journée internationale de la Fille.



Organisé en partenariat avec l’Association internationale pour l'éducation physique et le sport pour les filles et les femmes (IAPESGW), l’Observatoire mondial pour l'égalité du genre et le sport, l’Agence marocaine antidopage (AMAD) et l’Association nationale femme activité physique et sport (ANFAPS), cet évènement a pour but de sensibiliser les formateurs en sciences des sports tout autant que les décideurs à l’importance de l’éducation physique et sportive des filles, dans un contexte d’égalité et d’équité entre filles et garçons.



Selon le coordinateur du Symposium, Abdelmajid Gouzi, "de plus en plus de preuves indiquent la nécessité d’aborder l’équité et l’égalité dans toutes les dimensions de l’éducation physique, de l’activité physique et du sport."



Les travaux du Symposium, qui réunira une pléthore d’experts et de chercheurs internationaux, s’articuleront autour de plusieurs axes, à savoir "Politiques sportives et management : vers un esprit d’équité, d’égalité et de parité pour l’autonomisation des filles et des femmes en toute intégrité", "Education et formations professionnelles équitables dans les sciences de l’éducation physique et des sports : Perspectives et défis vers l’ODD4 et l’ODD5", "Egalité des femmes dans les sports de haut niveau ; dopage ; handicaps ; violences, et discriminations de genre dans le sport" et "Technologies, Activité physique, Education Physique et Sport: A la recherche d’une nouvelle identité universelle, accessible et inclusive".



Cette rencontre académique a pour objectifs notamment de contribuer à valoriser la formation en éducation physique et sportive de qualité, sensibiliser à l’importance de l’équité et de l’égalité dans le sport et promouvoir la diversité et l’inclusion dans tous les aspects du sport.



Il s’agit également d’évaluer les perceptions et les pratiques actuelles afin de promouvoir un environnement sport plus équitable et inclusif et d’encourager le dialogue et l’échange d’idées entre les différents acteurs du mouvement sportif.