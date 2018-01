Le Soudan entame du bon pied le CHAN 2018

La sélection soudanaise de football des joueurs locaux s'est imposée face à son homologue guinéenne par 2 buts à 1, lors du deuxième match du premier tour (groupe A) du Championnat d'Afrique des nations Maroc-2018 (14 janvier-4 février), disputé au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

"Sokoor Al Jediane" se sont montrés très dangereux, dès l'entame de la rencontre, notamment par le biais du N°10 Mohamed Tahir qui a raté la balle d'ouverture du score avant le quart d'heure de jeu. L'avant-centre Saifeldin Malik Bakhit a, également, posé beaucoup de problèmes à la défense guinéenne et s’est retrouvé, à maintes reprises, seul face au portier Aboulaye Kanté sans parvenir à mettre la balle dans les filets.

Sur un corner bien botté par Elsamani Elsawi Saadelin, une tête bien placée d’Omer Suliman (19è) permet au Soudanais d'ouvrir le score. Un résultat qui sera maintenu jusqu’à la fin de la première période.

Aussitôt le coup de sifflet de la deuxième mi-temps donné, les Guinéens ont multiplié les offensives et essayé de trouver des failles dans la défense adverse. Une stratégie qui a donné ses fruits, puisqu'ils sont parvenus à égaliser d’une belle tête de Sekou Amadou Camara (55è).

Malik Bakhit avait la balle de break, mais son penalty est passé au-dessus de la barre transversale de Kanté. Et c'est précisément ce même Malik Bakhit (75è), qui a fait parler sa technique pour offrir la victoire aux siens.

Dans l’autre match comptant pour ce groupe, le Maroc a pris le dessus sur la Mauritanie sur le score de 4 buts à 0, samedi soir au même stade.

Les réalisations du Maroc ont été inscrites par Ayoub El Kaabi, auteur d'un doublé (66è et 79è), Ismail El Haddad (72è) et Achraf Bencharki (90è+2).

Au terme des deux rencontres, "Sokoor Al Jediane" (3 points/+1) rejoignent les Lions de l'Atlas (3 points/+4) en tête du classement, avec une différence de buts en faveur des Marocains.

Par ailleurs, la Zambie a battu l'Ouganda par 3 buts à 1, dimanche soir au Grand stade de Marrakech, lors du 2ème match du premier tour (groupe B) du CHAN.

Lazarus Kambole a ouvert le score pour la Zambie à la 38è minute de jeu. Deux minutes plus tard, Derrick Nsibambi a égalisé pour les hommes de l'ancien entraîneur du WAC, Sébastien Desabre. Augustine Kabaso Mulenga (62è) et Fackson Kapumbu (71è) ont doublé et triplé la mise pour les "Chipolopolos".

Dans l’autre match disputé l'après-midi, la Namibie s'était imposée face à la Côte d'Ivoire par 1 but à 0, grâce à une réalisation signée Ventunuavi au dernier souffle de la rencontre (90è+3).

Après cette journée, la Zambie (3 points/+2) et la Namibie (3 points/+1) se partagent la première place, avec un tout petit avantage de buts, en faveur des "Chipolopolos".

Il convient de signaler que la journée de mardi sera marquée par l’entrée en compétition des équipes du groupe «D» qui évolueront au Grand stade d’Agadir. Le coup d’envoi du premier match sera donné à partir de 16h30 et opposera l’Angola au Burkina Faso, alors que le second qui débutera à 19h30 mettra aux prises le Cameroun avec le Congo.