Le Sénat chilien appuie l’initiative marocaine d'autonomie

Le Sénat chilien appuie l'initiative d'autonomie pour les provinces du Sud du Royaume, a affirmé, mardi à Rabat, le sénateur chilien, Francisco Chahuán.



S'exprimant à l'ouverture du "Congrès du futur", organisé par le Parlement marocain avec ses deux Chambres, en collaboration avec la "Fondation des rencontres du futur", la Chambre des députés et le Sénat de la République du Chili, M. Chahuán a indiqué que le Sénat chilien a présenté un projet de résolution en appui à l’initiative d’autonomie proposée par le Maroc.



Le modèle d’autonomie a prouvé sa capacité à réaliser le développement et à répondre aux préoccupations de la population, a souligné M. Chahuán, également membre de la Commission des défis du futur, notant que sa visite dernièrement à Laâyoune lui a permis de constater le développement sans précédent enregistré dans cette région, ainsi que la qualité de vie dont bénéficient ses habitants.



Evoquant les relations bilatérales, le sénateur chilien a relevé que le Maroc constitue pour son pays une porte d’entrée stratégique vers le continent africain, ajoutant que les deux pays partagent des défis communs, notamment le changement climatique, les inégalités sociales et la mobilité urbaine et humaine.



A cette occasion, M. Chahuán a indiqué que le Maroc, le Chili et d’autres pays du Sud sont en mesure de proposer des solutions et des idées lors des forums mondiaux, qui méritent d’être prises en considération.



Cet événement constitue une occasion d'échanger des points de vue entre parlementaires, responsables gouvernementaux, scientifiques, chercheurs et acteurs clés sur les questions qui concernent l'avenir de l'humanité.



Cette édition aborde plusieurs questions d'actualité, notamment les défis auxquels le monde du futur est confronté, le changement climatique, les migrations internationales, le renforcement de la paix et de la sécurité dans le monde, la sécurité alimentaire, la coopération Nord-Sud, les défis mondiaux en matière de santé, la transition énergétique et ses perspectives, les transformations des relations humaines et des liens sociaux au XXIᵉ siècle, les impacts de l’intelligence artificielle sur l’économie et la société, la promotion de la tolérance et de l’égalité des sexes, ainsi que l’Afrique en tant que continent d’avenir.