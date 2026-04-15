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Le Royaume du Maroc élu rapporteur du Comité onusien contre la torture


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Mercredi 15 Avril 2026

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Le Royaume du Maroc élu rapporteur du Comité onusien contre la torture
Le Royaume du Maroc a été élu, lundi, rapporteur du Comité onusien contre la torture, en la personne d’Abderrazak Rouwane, éminent expert dans le domaine des droits de l’Homme, et ce à l'ouverture de la 84e session dudit Comité, qui se tient à Genève jusqu'au 1er mai prochain.

Cette élection confirme la pertinence des efforts du Royaume en matière de lutte contre la torture, qui se sont traduits par la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel, la mise en œuvre d’une panoplie de réformes pour renforcer la prévention des mauvais traitements et la protection des personnes privées de liberté, ainsi que l’instauration d’un Mécanisme national de prévention de la torture (MNPT).

L'expert marocain avait été réélu à une écrasante majorité, en octobre dernier à Genève, au Comité contre la torture pour 2026-2029, à l'occasion de la 20e réunion des Etats Parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants, avec la participation de 166 Etats.
Par ailleurs, la séance d'ouverture de cette 84e session a été marquée par l'élection de nouveaux membres dont   Moulaye Abdallah Moulaye Abdallah, représentant la Mauritanie.

Composé de dix experts, le Comité contre la torture est l’organe chargé du suivi de la mise en œuvre de la Convention contre la torture, notamment en formulant des recommandations aux Etats Parties.


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