Le Royal Tennis Club de Marrakech organise sa JPO au profit des enfants et jeunes

Le Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA) a organisé mercredi, une Journée Portes ouvertes(JPO) dans l’objectif de vulgariser ce sport auprès des enfants et jeunes et prospecter de nouveaux talents dans cette discipline.



Cette journée a connu un immense succès avec une grande affluence des jeunes et enfants venus découvrir le tennis, le club RTCMA et ses activités ainsi que l’Académie de tennis de ce prestigieux club marocain connu pour être une pépinière de talents.



Dans une déclaration à la MAP, le président du Club, M. Aziz Tifnouti, a souligné que le RTCMA organise annuellement cette manifestation socio-sportive dans le but de vulgariser cette discipline sportive à plus grande échelle, élargir la base des pratiquants et favoriser l’émergence de futurs champions.



Dans ce cadre, M. Tifnouti, également Secrétaire Général de la Fédération Royale Marocaine de Tennis (FRMT), a relevé que l’école de tennis de ce club, est l’une des plus performantes au Maroc, en termes de formation des jeunes.



Dans ce contexte, il fait savoir que le RTCMA a voulu s’investir dans la formation en faisant appel à une équipe professionnelle dont Taha Tifnouti, le directeur technique du club, professeur de tennis, lauréat du Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS-France), Mustapha Dislam, le directeur sportif du club, un ancien joueur professionnel et plusieurs fois champion du Maroc, et qui a joué plusieurs fois dans l’équipe nationale, la Coupe Davis, outre 08 moniteurs de tennis munis de diplômes délivrés par la Fédération et un préparateur physique.



"C’est une école de tennis professionnelle qui associe l’apprentissage du geste technique au plaisir du jeu et qui forme des champions talentueux", a-t-il poursuivi, relevant dans ce cadre, que 04 jeunes du Club ont été sélectionnés pour intégrer l’équipe nationale de tennis.



Le RTCMA fait partie de la "filière élite" de la FRMT en raison de la qualité de formation qu’il dispense à ses sportifs, a-t-il souligné, indiquant que l’académie du club apprend aux jeunes les règles fondamentales de cette discipline, par une approche pédagogique moderne et professionnelle.



L’école de tennis du club, qui compte plus de 300 enfants toutes catégories d’âge confondues (élite, espoirs, cadets et minimes), a élaboré des créneaux horaires adaptés à la scolarité des enfants dans le but d’encourager la pratique de ce sport auprès des jeunes et des enfants, tout en leur permettant la poursuite de leurs études.



Au programme de cette journée figurent des séances gratuites de tennis offertes par le staff technique du Club, pour une initiation à cette discipline et la présentation du programme de l’année par le directeur technique du RTCMA.



Situé au cœur de la ville de Marrakech, à proximité de plusieurs prestigieux établissements hôteliers, ce mythique Club de Tennis au Maroc, qui a le mérite d'avoir accueilli de grands événements sportifs et culturels, compte actuellement plus de 800 membres dont, plus de 500 jeunes.



Il est doté d’une infrastructure qui le place parmi les meilleurs clubs du Maroc en disposant d’un Complexe sportif de haut niveau comprenant 9 courts de tennis au total en terre battue tous éclairés, un Court central d’une capacité de 3.000 places et 24 Loges, une salle de musculation en plus de plusieurs autres installations sportives et de loisir.