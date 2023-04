Le Raja malmené par le FUS de Rabat

Le FUS de Rabat a nettement renversé le Raja de Casablanca (3-0) et a pris 3 points samedi au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, pour le compte de la 22ème journée de la Botola Pro D1 « Inwi ». Les Fussistes ont maintenu jusqu’à la fin leur avantage obtenu pendant la première période (3-0).



Durant la dernière saison, le Raja l’avait emporté face au Fus pour le compte de la 22e journée (0-1), et les deux équipes avaient fait jeu égal pour le compte de la 7e journée (1-1).

La formation rbatie a ouvert la marque à la 23e minute avec une réalisation de Marwane Elaz. Elle a ensuite creusé l’écart avec un autre but d’Elaz (38e), suivi d’un but de Mehdi Karnass à la 28e minute.



Suite à cette rencontre, le FUS demeure à la troisième place du classement avec 41 points, tandis que les Verts, 34 points, restent à la cinquième place.

Pour la prochaine journée de Botola, le FUS de Rabat évoluera à l’extérieur contre la Renaissance de Berkane, alors que les Vert et blanc joueront à domicile contre la Jeunesse sportive Salmi.



Le Wydad de Casablanca a, quant à lui, renversé le Mouloudia d’Oujda par un but à zéro et s’est octroyé 3 points samedi, au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, à l’occasion de la même journée.

Le Wydad a, lui aussi, conservé jusqu’à la fin de la rencontre son avantage obtenu en première mi-temps (1-0).



Plus tôt cette saison, les Rouges l’avaient emporté contre, le Mouloudia pour le compte de la 7e journée (0-1), et s’étaient imposés face à la formation oujdie à l’occasion de la 7e journée (0-1). Durant la saison précédente, le MCO et le WAC n’avaient pas réussi à se départager pour le compte de la 29e journée (2-2), et les Rouges avait surclassé l’équipe de l’oriental à l’occasion de la 14e journée (3-2).



La victoire a été obtenue grâce à Abdellah Haimoud, auteur du seul but du match en faveur des Casablancais à la 33e minute.



Suite à cette rencontre, le WAC, 46 points, se maintient à la deuxième place, alors que le Mouloudia d’Oujda se maintient à la 13e place du classement avec 20 points.

Pour la prochaine journée de Botola, le Mouloudia d’Oujda jouera à domicile contre le Maghreb de Fès, tandis que le Wydad de Casablanca se rendra chez l’Union Touarga.