Le Raja cartonne à Casablanca et la RSB cale à Port Saïd

Le Raja est parvenu, dimanche au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, à surclasser son homologue ivoirien de l’ASEC Mimosas sur le large score de 4 à 0 pour le compte de la 4ème journée du groupe A de la Coupe de la CAF. En revanche, pour ce même tour de la C2 continentale, la Renaissance de Berkane a marqué le pas du côté de Port Saïd après sa défaite devant l’équipe égyptienne d’Al Masry sur la courte marque d’un but à zéro (groupe B).

Poussé par un grand nombre de spectateurs, le Raja a sorti un match plein, dominant de bout en bout son adversaire du jour qui n’était pas outillé pour limiter les dégâts.

Les Verts n’en demandaient pas mieux, pliant les débats de cette rencontre dès le first half, grâce à Mohamed Benhalib qui a ouvert le bal dès la 18ème minute de jeu et à Zakaria Hadraf, auteur d’un doublé à la 27ème et à la 45ème minutes.

A trois à zéro, la messe a été dite mais cela n’a pas empêché les Verts, en verve, de corser l’addition à l’heure de jeu par l’inévitable Benhalib sur penalty.

Il s’agit là de la seconde victoire des Verts dans leur campagne africaine contre deux nuls, des résultats qui leur permettent de conforter leur statut de leaders avec un total de 8 points, soit une longueur d’avance sur leur prochain adversaire, l’AS Vita club du Congo qui a eu raison, lors de cette manche, d’Aduana Stars FC du Ghana (2-0).

A l’issue de ce match, l’entraîneur du Raja, Juan Carlos Garrido, s’est dit satisfait de la prestation de ses protégés qui se sont dépensés à fond en vue d’atteindre l’objectif escompté. Une victoire amplement méritée faite pour combler de bonheur le public, a-t-il ajouté, avant de préciser que cette saison l’équipe est mieux aguerrie que l’année dernière, ce qui doit l’aider dans son parcours africain.

Si les Verts restent sur deux victoires de rang, les Berkanis, eux, alignent deux contreperformances d’affilée. Après le nul à domicile devant Al Masry, ils cèdent le pas devant cette même formation égyptienne, comme précité dimanche au stade de Port Saïd.

Une petite victoire par 1 à 0, but d’Islam Issa (55è), a suffi pour les Egyptiens qui sont désormais leaders de ce groupe avec 8 points, devant la RSB qui cumule 7 unités, alors que les Soudanais d’Al Hilal sont troisièmes (3 pts) et les Mozambicains d’Uniao Desportiva Do Songo ferment la marche (2 pts). Sachant que la confrontation entre ces deux derniers a été sanctionnée par une issue de parité : un partout.

Au vu du classement, la RSB conserve ses chances de qualification à condition de bien négocier sa prochaine virée à Oumderman où elle sera certainement attendue de pied ferme par Al Hilal qui devra l’emporter s’il veut baliser son chemin pour le prochain tour de la compétition. A savoir les quarts de finale qui se dérouleront en aller et retour respectivement les 14 et 21 septembre prochain.

Il y a lieu de rappeler qu’en Ligue des champions, le WAC est bien parti pour franchir ce cap après avoir pris le meilleur, samedi à domicile, sur l’équipe guinéenne de Horoya Conakry par 2 à 0. Contrairement au DHJ (GP : B) qui a compromis ses chances de qualification suite à son match nul (1-1), vendredi à la maison, devant le club algérien de l’Entente de Sétif.