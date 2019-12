Le Polisario déclare la guerre aux orpailleurs mauritaniens

Le Polisario a intercepté 16 véhicules tout-terrain appartenant à des orpailleurs mauritaniens et exige de leurs propriétaires de payer des amendes avant de les libérer. Selon le journal mauritanien en ligne « Sahara Medias », les miliciens du Polisario ont poursuivi samedi et dimanche ces orpailleurs avant de les intercepter et d’immobiliser leurs véhicules dans la zone de « Mijik » située dans un no man’s land à la frontière mauritanienne. Selon Sahara Medias, les miliciens du Polisario ont remis aux propriétaires des véhicules confisqués des reçus et leur ont accordé un délai d’un mois pour payer chacun un montant de 300.000 ouguiyas (près de 10.000 DH) avant de les libérer. Ces 16 véhicules ont été interceptés alors que 7 autres ont réussi à échapper à la coursepoursuite des miliciens du Polisario qui a occasionné un accident mortel. L’un des véhicules des orpailleurs s’est, en effet, renversé et deux de ses occupants ont été tués dans la zone de « Glaibat El Voula » située à l’Est du mur des sables et à 180 kilomètres au Nord de la ville mauritanienne de Zouerate. Rappelons que les autorités algériennes avaient déjà arrêté un groupe d’orpailleurs mauritaniens qui s’était aventuré dans leur territoire avant de les remettre ensuite aux autorités mauritaniennes et de prendre des mesures renforcées à leurs frontières. Un autre média mauritanien rapporte que c’est à Mijik, à l’Est du dispositif marocain de sécurité, que les miliciens du Polisario ont réussi à saisir les 16 voitures des orpailleurs mauritaniens.