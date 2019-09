Le PDG de la BCP s ’ entretient avec le ministre ivoirien de l’Economie et des Finances

Le président directeur général de la Banque centrale populaire (BCP), Mohamed Karim Mounir, s'est entretenu, récemment à Yamoussoukro, avec le ministre ivoirien de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, apprend-on vendredi auprès de Banque Atlantique, filiale du groupe marocain. Au cours de cette entrevue, les échanges "très cordiaux" ont essentiellement porté sur le renforcement du partenariat déjà fructueux entre le Groupe BCP et la Côte d’Ivoire, indique Banque Atlantique dans un communiqué. Cet entretien a eu lieu en marge du lancement officiel de la 1ère tranche destravaux de bitumage des voiries de Yamoussoukro, la capitale politique et administrative du pays. Contribuant à l'exécution de la première tranche de ce projet, le Groupe BCP a accordé, à travers sa filiale Banque Atlantique, un prêt de 32,5 milliards à l'entreprise PFO Africa (environ 50 millions d’euros), dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP) avec la Côte d'Ivoire. Le lancement officiel destravaux s'est déroulé en présence du président ivoirien Alassane Ouattara, du vice-président, du Premier ministre, de présidents d’institutions, de membres du gouvernement ivoirien et du PDG du Groupe BCP.