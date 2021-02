Le Onze national tout près d’ un second titre continental d’ affilée

Le Onze marocain des joueurs locaux croisera le fer, ce dimanche à partir de 20 heures au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé, avec son homologue malien pour le compte de la finale de la sixième édition du Championnat d’Afrique des nations qui se déroule au Cameroun. Ultime acte à bien négocier face à un adversaire qui joue la défense à outrance et qui, en cinq sorties lors de ce tournoi, n’a encaissé qu’un but. Autrement dit, cette finale sera une opposition entre la meilleure ligne arrière du CHAN et la meilleure attaque, avec 13 réalisations et le compte aurait pu être beaucoup plus prolifique si l’EN n’avait pas manqué d’efficacité à maintes reprises.



Devant le Mali, ça sera une autre paire de manches et les joueurs du Onze national, particulièrement Ayoub El Kaabi, sont tenus d’exploiter à bon escient les moindres détails du fait qu’ils ne doivent pas s’attendre à une multitude d’opportunités. Pour le sélectionneur Houcine Ammouta, le mot d’ordre est de se montrer vigilant et surtout de ne pas vendanger les occasions face à une équipe malienne qui sait tenir le nul blanc et forcer l’épreuve des tirs au but. C’est, d’ailleurs, grâce aux penalties que le Mali a pu accéder à la finale de ce CHAN après avoir surclassé le Congo Brazzaville en quart et la Guinée en demi-finale. Le coach Houcine Ammouta est mieux placé que quiconque pour bien connaître son adversaire et peaufiner un schéma tactique devant déboucher sur la consécration qui reste l’objectif tracé dès le début. Pour être fin prête le jour J, l’équipe nationale a quitté la ville de Limbé jeudi pour regagner la capitale Yaoundé où elle a élu son camp de base, devant par la même effectuer deux séances d’entraînement en présence de tout le groupe décidé à aller jusqu’au bout dans cette campagne continentale. Le mental y est, la détermination aussi, reste à sortir un match plein en vue de conserver ce titre remporté à la maison lors de l’édition 2018, ce qui devrait combler de bonheur cette génération de joueurs de la Botola.



Dans une déclaration rapportée par la MAP, Houcine Ammouta avait affirmé que «nous voulons entrer dans l’histoire de cette compétition. Il nous reste un petit pas pour le titre. Ça ne va pas être facile. Ça sera un match difficile face au Mali ». Pas une mince affaire, certes, mais ça reste jouable pour une sélection qui a monté en puissance durant ce tournoi, entamant les débats par une petite victoire sur le Togo (1- 0), avant d’être accrochée par le Rwanda (0-0). Un nul qui a dérangé pas mal de monde, ce qui a conduit la team dépêchée à ce rendez-vous à secouer le cocotier pour s’offrir au cours du troisième match de la phase de poules l’Ouganda, sur le score sans appel de 5 à 2. Au stade des quarts de finale, les partenaires de Soufiane Rahimi, élu meilleur joueur trois fois et buteur du Championnat jusqu’ici avec 5 réalisations, ont disposé de la Zambie par 3 à 1, avant d’ajouter au lot des épinglés l’équipe hôte du tournoi, le Cameroun, qu’ils ont battue avec l’art et la manière, en plus d’un score qui se passe de tout commentaire : 4-0.



A noter que la sélection camerounaise devrait affronter samedi à 20 heures la Guinée dans le cadre de la finale de consolation pour une honorifique troisième marche du podium. Si le Onze national parvient à s’adjuger le titre de cette édition camerounaise, il rejoindra au palmarès la RD.Congo qui avait déjà remporté le CHAN en 2009 et 2016. Les deux autres équipes nationales consacrées sont celles de la Tunisie et de la Libye respectivement en 2011 et en 2014.



Mohamed Bouarab