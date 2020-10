Le Onze national déroule face au Sénégal

Pour un match de retour à la compétition, la copie rendue par le Onze national se veut rassurante à un peu moins d’un mois de la reprise des éliminatoires de la CAN 2021. En recevant vendredi soir au Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat la sélection sénégalaise, l’EN est parvenue à sceller le sort de cette rencontre amicale sur le score de 3 buts à 1.



Après une année d’inactivité à cause de la pandémie du Covid-19 qui frappe toute la planète, l’EN a repris le chemin des stades avec comme premier sparring-partner, un sacré morceau, le Sénégal, vice-champion d’Afrique qui s’était présenté lors de cette opposition privé de ses deux stars, Mané et Colibaly. Deux absences de marque, certes, mais l’armada de crampons dépêchée par le coach Aliou Cissé comptait d’autres stars aguerries faisant les beaux jours de nombreux clubs du Vieux Continent.



L’équipe du Maroc, version Vahid Halilhodzic, après avoir peiné au cours de ses premières sorties, a pu montrer cette fois-ci un nouveau visage en sortant un match qui laisse augurer de bonnes choses dans l’avenir. Une alchimie est créée permettant la concrétisation de phases de jeu savamment orchestrées grâce à des joueurs de la trempe d’Achraf Hakimi au four et au moulin et qui, avancé d’un cran sur le flan droit, a été déterminant au plus haut point.



D’ailleurs, c’est lui qui était à l’origine de la première réalisation après avoir servi en retrait Selim Amallah qui, sur, un tir croisé à la 10ème minute, a ouvert son compteur but avec l’EN. Cela a donné davantage de confiance aux partenaires du capitaine Ghanem Saiss qui ont continué à manœuvrer par intermittence, sauf qu’ils ont buté sur une arrière-garde agressive qui a tenu bon face aux tentatives des attaquants marocains.



Il a fallu donc attendre la seconde période pour que les Lions de l’Atlas trouvent de nouveau la brèche suite à une succession de passes courtes entamées par Achraf Bencharki intégré en cours de jeu. Et c’est le néophyte Aymane Barkok qui a servi Youssef En-Nseyri pour doubler la mise à la 71ème minute. Comme dit l’adage, jamais deux sans trois qui plus est face à une grosse cylindrée du football continental, un tel résultat ça n’arrive pas souvent. Ainsi, si les deux premiers buts ont été inscrits sur des actions, le troisième a été sur une balle arrêtée, botté par Hakim Ziyech, réserviste le temps de ce match, et conclue par l’autre remplaçant Youssef El Arabi (86è) en droit de se targuer de son retour gagnant en équipe nationale.



Les Sénégalais ont réussi tout de même à sauver l’honneur sur un penalty tiré par Sarr Ismaila à deux minutes de la fin de la partie et que le keeper marocain Yassine Bounou aurait pu intercepter, lui qui a sorti lors de cette opposition quelques belles parades dont un arrêt reflexe digne des gardiens de but de renommée mondiale.



Cette confrontation s’est soldée sur l’issue précitée, une victoire saluée par Vahid Halilhodzic qui dans une déclaration au site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma, a indiqué que « c’était un match agréable, même s’il y avait de l’agressivité inutile. Les deux équipes se respectaient beaucoup et chacune voulait la victoire ». Tout en étant satisfait de la prestation livrée par ses poulains, le gain de la partie n’a pas empêché le sélectionneur national de soulever quelques failles dont « des déchets techniques sur des passes », avant d’ajouter qu’à l’approche de la compétition officielle,« on n’est pas encore prêt, on n’a pas encore trouvé la meilleure équipe, ni la meilleure solution ni la meilleure organisation du jeu ». Toutefois, il a tenu à préciser que « cette victoire permettra de renforcer le moral pour progresser et atteindre un niveau pour avoir plus de succès ».



Après le test contre le Sénégal, la sélection marocaine disputera un deuxième match amical ce mardi à 19 heures toujours à l’Ensemble sportif Prince Moulay Abdellah, contre l’équipe nationale de la République démocratique du Congo qui compte dans ses rangs trois joueurs évoluant dans la Botola Pro, à savoir le Wydadi Kazadi et les Rajaouis Malongo et Ngoma. Pour cette rencontre, il est fort probable que Vahid Halilhodzic procède à un turnover dans son effectif comme il l’a laissé entendre dans sa déclaration au site fédéral.



Il y a lieu de rappeler que ces deux matches amicaux entrent dans le cadre de la préparation du Onze marocain pour la reprise des éliminatoires de la CAN 2021. Dans la course pour l’édition camerounaise, le Onze national figure dans le groupe E aux côtés des sélections de Mauritanie, de Centrafrique et du Burundi. L’EN avait mal entamé sa campagne de qualification, se faisant accrocher à domicile, et contre toute attente, par l’équipe de Mauritanie (0- 0), avant de se ressaisir en s’imposant en déplacement sur le Burundi par 3 à 0.



Avec un total de 4 points, le Maroc (+3) partage la pole position avec la Mauritanie (+2), devant la Centrafrique, 3ème avec 3 pts et le Burundi qui ferme la marche sans la moindre unité. Lors des prochaines journées, prévues entre le 9 et le 17 novembre, l’EN aura à défier en deux temps la sélection de Centrafrique, avant de se déplacer à Nouakchott (5ème journée) pour croiser le fer avec la Mauritanie et de boucler les éliminatoires (6ème journée) à la maison en recevant le Burundi. Les deux ultimes manches des éliminatoires sont programmées de la période allant du 22 au 30 mars 2021.



Mohamed Bouarab