Le Onze national à pied d’œuvre à Crans Montana : Le programme d’ici le Mondial

Le Onze national est arrivé dimanche dernier à l’aéroport de Genève en provenance de Rabat pour entamer son stage de préparation en perspective des phases finales du Mondial FIFA qui débuteront le 14 juin en Russie.

Une fois sur place, la délégation marocaine a pris la direction de Crans Montana où elle a éli son camp de base, lit-on sur le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma

Le programme de préparation devait se poursuivre hier par la tenue de deux séances : Une matinale consacrée à des exercices de musculation et une seconde en fin d’après-midi à huis clos.

D’autres séances devront suivre les journées de mardi et mercredi, sachant que ce jeudi, l’heure sera au premier match test de cette phase pré-Mondial. L’équipe nationale sera à l’épreuve de son homologue ukrainienne, match dont le coup d’envoi sera donné à partir de 18 heures GMT au stade de Genève.

Deux autres rencontres amicales figurent également au programme en vue de peaufiner les ultimes réglages avant le début de cette Coupe du monde version russe. Toujours au stade de Genève à 18 heures, l’EN affrontera le 4 juin prochain la Slovaquie, un sacré client avant de se rendre à Tallinn pour se mesurer, le 9 dudit mois, à l’Estonie.

Il reste donc un peu moins de trois semaines pour le sélectionneur national Hervé Renard et son groupe pour préparer comme il se doit cette participation au Mondial, concours qui fuit le football marocain depuis deux décades. Avant le départ en Suisse, tous les joueurs avaient fait montre d’optimisme et de confiance dans leurs déclarations, affirmant qu’ils se rendront en Russie avec la ferme intention de faire bonne figure et de viser une qualification au tour des huitièmes de finale.

Un objectif qui reste dans les cordes à condition de débuter la compétition du bon pied comme l’a fait savoir le vétéran Karim El Ahmadi qui a souligné que l’EN doit absolument remporter son premier match de poule face à l’Iran, considéré comme une finale ouvrant la voie au second tour.

Ce match aura lieu le 15 juin du côté de Saint-Pétersbourg, alors que le second est prévu cinq jours plus tard (20 juin) à Moscou contre le Portugal et le troisième (25 juin) sera contre l’Espagne à Kaliningrad.

Il convient de rappeler que la sélection marocaine s’est qualifiée au Mondial après avoir terminé en pole position de son groupe, devant la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Mali.