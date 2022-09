Le Notariat marocain renforce ses liens de coopération et d'échange avec les notariats des pays de l’Afrique

Une délégation du Conseil national de l’Ordre des notaires du Maroc (CNONM), conduite par son président Hicham Sabiry, participera à l'Assemblée générale de la Commission des affaires africaines relevant de l’Union internationale du notariat (CAAF/UINL), et la 15ème Université du notariat d’Afrique, dont les travaux se dérouleront du 27 au 30 septembre à Cotonou, au Bénin. L’Université du notariat d’Afrique, forte de l’expérience de ses précédentes éditions, et grâce à la coopération des différents notariats, sera un moment d'échanges enrichissants entre des pratiques distinctes et une confrontation des législations, indique un communiqué du CNONM parvenu dimanche à la MAP. A cette occasion, des ateliers de formation seront mis en place, quatre jours durant, pour permettre aux différents notaires participants de consolider et promouvoir leurs connaissances, ajoute-t-on. Outre l’Assemblé générale de la CAAF au Palais des Congrès, les travaux de la 15ème Université du notariat d’Afrique seront marqués par des débats et ateliers axés sur les thèmes «Pratique de la médiation par les notaires», «Les techniques de rédaction des contrats d’investissement», «Le notaire et la dématérialisation» et «Le mandat pour incapacité future». Figurent également au programme de cet événement, le vernissage d’une exposition autour du thème «Notari’Arts» et des visites touristiques pour permettre aux participants de découvrir certaines facettes de la culture et de l’histoire du Bénin. La 14ème université du notariat d’Afrique avait eu à Annaba, en Algérie, du 25 février au 3 mars 2019 sous le thème «Le rôle du notaire dans la promotion de l’investissement et la relance économique».