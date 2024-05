Le Mouvement sahraoui pour la paix célèbre ses 4 ans d’existence

Le 22 avril 2020, un groupe de mécontents proclame la naissance d’un nouveau mouvement opposé au polisario créé 47 ans plus tôt, soutenu, hébergé, armé, orienté et encadré par le régime militaire algérien.



Le 10 mai courant, la prétendue représentation du polisario à Paris qui avait l’habitude d’organiser des marches de soutien au mouvement, a été surprise par la décision du gouvernement français d’interdire lesdites marches. Cette décision qui survient pour la première fois depuis plusieurs années, a pris de court et le gouvernement algérien et ses affidés du polisario qui comptaient sur ces marches pour faire passer des messages contre le Maroc.

Le 11 mai, le Mouvement sahraoui pour la paix (MSP) décide de célébrer son quatrième anniversaire.



C’est ainsi que les trois coordinations du MSP dans les provinces marocaines du sud ont décidé de se retrouver à Dakhla, capitale de la région de Dakhla-Oued Eddahab et porte du Maroc sur sa profondeur africaine. Et c’est en grande pompe que les festivités se sont poursuivies jusqu’à une heure tardive de la nuit du 11 au 12 mai, alternant discours enflammés et musique locale.



Venus d’Assa-Zag, Guelmim, Tan-Tan, Tarfaya, Smara, Laâyoune et Boujdour, les militants du MSP ont manifesté leur joie de participer à cet évènement qu’ils considèrent comme un message adressé aux militaires algériens et à leurs suppôts du polisario leur exprimant la détermination des Sahraouis marocains à prouver que le polisario est loin d’être leur représentant et à dénoncer les manigances de l’Algérie et sa volonté de nuire non seulement au Maroc et à son intégrité territoriale mais également à l’émergence du Maghreb des peuples qu’elle tente obstinément de diviser.



A.E.K