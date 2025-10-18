Le Maroc, un pays d’opportunités pour le 7e Art africain

Le Maroc est un pays qui offre d’innombrables opportunités aux professionnels du 7e Art africain, a affirmé Donatus Fai Tangem, directeur de la Cinématographie et des productions audiovisuelles du Cameroun (DCPA).



Dans une interview à la MAP dans le cadre de sa participation au 25e Festival national du film de Tanger, M. Fai Tangem a exprimé sa profonde admiration pour les initiatives et politiques mises en œuvre par le Royaume pour stimuler l’échange d’expériences et renforcer les capacités des intervenants dans ce secteur au niveau du continent.



A cet égard, le responsable a salué le sens de partage et d'ouverture dont font preuve les professionnels marocains, notant que cette manifestation culturelle et artistique est une occasion idoine pour les parties prenantes de renforcer leurs collaborations en vue de faire progresser l’industrie cinématographique africaine.



Dans ce sillage, il a fait part de sa volonté de mettre en place une co-production avec le Centre cinématographique marocain (CCM) pour faire bénéficier le Cameroun de l’expertise technique du Royaume et de ses canaux de distribution.



"Nous souhaitons tisser des liens avec le Royaume du Maroc afin de discuter des axes de coopération sur lesquels nous pouvons travailler ensemble dans le but de développer nos potentialités communes et d’explorer de nouvelles possibilités", a-t-il soutenu.



Selon le responsable camerounais, un accord de co-production avec le Maroc permettra aux deux parties de réfléchir aux sérieux problèmes impactant l’industrie cinématographique africaine, dont l’accès au financement et aux canaux de distribution le plus urgent.