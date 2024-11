Le Maroc, un leader à la pointe de la technologie dans les domaines du transport et de la logistique

Le Maroc de par sa politique volontariste et les grandes avancées réalisées se veut un « leader » à la pointe de la technologie dans les domaines du transport et de la logistique à l'échelle continentale comme sur le plan international, a souligné la Commissaire Générale du Forum International et Salon Africain des Transports (FISAT), Magnatié Bamba,



«Au fil des années, on assiste à une véritable révolution du secteur des transports et de la logistique au Maroc», a indiqué Mme Bamba dans un entretien accordé à la MAP, en marge de la 8è édition du FISAT, organisée du 21 au 23 novembre dans la capitale économique ivoirienne.



Elle a fait part de sa grande fierté et de son impression face au niveau élevé de développement des infrastructures inhérentes au transport et à la logistique dans le Royaume, mettant en lumière la pertinence de la politique mise en œuvre par le Maroc en la matière.



« Je suis tellement fière d’ailleurs, qu’un pays africain du nord puisse avoir une telle prouesse en matière de développement du transport et de la logistique mais aussi, d’infrastructures adéquates et répondant parfaitement aux standards mondiaux les plus exigeants en la matière», a-t-elle dit, faisant remarquer que « Le Maroc est actuellement à la pointe de la technologie (….). C’est l’un des rares pays qui dispose de ligne à grande vitesse (LGV). Il s’agit d’une très bonne initiative à l’échelle du Continent ».

Il en est de même pour les plateformes logistiques, étant donné que le Maroc est « un précurseur » de taille, avec des infrastructures à la pointe de la technologie et répondant aux standards mondiaux », a-t-elle enchaîné, rappelant que le Royaume dispose aussi d’infrastructures portuaires et aéroportuaires de type mondial, comme en témoigne le Port de Tanger Med ou encore celui de l’Atlantique à Dakhla.



A ses yeux, le Royaume est résolument engagé à exporter actuellement son expérience et son expertise, comme en témoigne le contrat de gestion des terminaux 1 et 5 du port de Cotonou signé avec Marsa Maroc. « C’est cela l’Afrique qui gagne. Tous, ensemble partager les bonnes pratiques, partager l’expérience », a-t-elle dit.



Le Maroc est un modèle à suivre (…) mais, « ce qui est important au-delà du niveau du développement acquis par le Royaume en la matière, c’est qu’il est actuellement prêt à partager son expertise, à assister ses frères du Continent pour que tous, nous puissions grandir et réaliser le progrès et le développement escomptés », a enchaîné Mme Bamba.



Dans le même sillage, elle s’est félicitée de la participation distinguée du Maroc au FISAT avec la présence, comme lors des éditions précédentes, d’une forte délégation représentant les secteurs public et privé et avec en première ligne, le ministère du transport et de la logistique, louant au passage l’excellent degré de partenariat avec son homologue ivoirien du transport. Et de poursuivre que ce qui a rendu « inédite » cette nouvelle édition c’est cette participation distinguée du Royaume, avec la présence à Abidjan de responsables représentant plusieurs structures et organismes phares qui mènent un travail extraordinaire dans les domaines du transport et de la logistique au Maroc, à l’instar de l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL), de la Société Nationale des Transports et de la Logistique (SNTL) ou encore de la NARSA, outre Marsa Maroc.



« Cela est une source de fierté pour nous tous car, ce sont toutes ces structures qui viennent contribuer non seulement, au niveau des travaux mais ce sont aussi, des organismes qui ont une grande expérience et un savoir- faire de longue date au Maroc et qui acceptent de les partager avec l’ensemble des participants qui viennent de l’Afrique de l’Ouest », s’est-elle réjouie.



Sur un autre registre, Mme Bamba a loué l’excellence et la profondeur des relations unissant la Côte d’Ivoire et le Maroc. Une « franche fraternité et une collaboration profonde » qui se consolident davantage avec Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président ivoirien, M. Alassane Ouattara.



« C’est une histoire qui dure et qui va encore durer dans le temps car, fondée sur une compréhension mutuelle, un accompagnement permanent et des valeurs mutuelles », a-t-elle dit, mettant en avant le potentiel énorme qui joue à la faveur du développement de ce partenariat gagnant- gagnant.



Dans ce sillage, Mme Bamba a mis en exergue l’excellent travail que font les entreprises marocaines et leurs homologues ivoiriennes voire même, africaines de manière générale, et tout l’effort déployé pour trouver des points communs, pour développer et construire ensemble une Afrique prospère.



« Nous ne pouvons que nous en réjouir et nous sommes prêts (….) à accompagner le raffermissement de ces relations bilatérales », a-t-elle relevé, invitant les africains à se rendre massivement au Maroc pour découvrir « une autre vision de l’Afrique » et les valeurs et principes que partage le peuple marocain.



Et de conclure que les opérateurs marocains et ivoiriens sont engagés à poursuivre ensemble cette belle aventure de la construction d’une Afrique moderne, prospère et développée.