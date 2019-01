Le Maroc sous les feux de la rampe aux CAF Awards

Comme prévu, l’international égyptien Mohamed Salah, sociétaire du club anglais de Liverpool (Premier League), a conservé son titre de Ballon d'Or africain, à l’occasion des CAF Awards 2018, organisés mardi soir à Diamniadio (environ 33 km de Dakar), tandis que le Maroc a volé la vedette lors de cette soirée gala.

"Mo Salah" a devancé son coéquipier sénégalais Sadio Mané et l’international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/Angleterre). Il a réussi ainsi à rejoindre le club restreint des joueurs ayant décroché ce trophée deux fois d’affilée, à savoir le Sénégalais El Hadji Diouf (2001, 2002), l’Ivoirien Yaya Touré (2011, 2012) et le Camerounais Samuel Eto’o (2003, 2004).

Dans les autres catégories des CAF Awards, le Maroc a raflé une belle moisson avec, à la clé, trois prestigieux trophées. Ainsi, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Hervé Renard, a été plébiscité meilleur entraîneur africain de l’année 2018.

"Je dédie ce trophée à l’ancien entraîneur de l’équipe du Sénégal de football, feu Bruno Metsu", a déclaré à cette occasion, Hervé Renard, qui avait déjà décroché ce titre en 2012 et 2015.

Le sélectionneur des Lions de l’Atlas était en course pour ce titre avec l’entraîneur du Sénégal, Aliou Cissé et le coach de l’Espérance de Tunis, Moine Chaabani.

De son côté, le latéral international marocain Achraf Hakimi a été nommé meilleur jeune footballeur africain de l’année 2018.

Hakimi, qui évolue au Borussia Dortmund, a devancé l'Ivoirien Franck Kessié (Milan AC, Italie) et le Nigerian Wilfred Ndidi (Leicester City, Angleterre).

Et pour conclure en apothéose cette soirée gala, le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, s’est vu décerner le trophée "Ydnekatchew Tessema" de Président de fédération de l'année.

Le capitaine des Lions de l’Atlas, Mehdi Benatia (Juventus de Turin/Italie) a été choisi, quant à lui, dans le onze africain de l'année.

Les CAF Awards 2018, organisés par la Confédération africaine de football (CAF) à Dakar, où s’est tenue la réunion de son Comité exécutif, qui a attribué à l’Egypte l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations de football en 2019, se sont tenus en présence du chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, de son homologue du Liberia George Weah et du président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino.

Plusieurs invités de marque et d’anciennes gloires et légendes du football africain, à l’instar de l’Ivoirien Didier Drogba, du Camerounais Samuel Eto’o, de l’Egyptien Mohamed Aboutrika, du Sénégalais El Hadji Diouf ou encore du Malien Frédéric Kanouté, ont assisté à cette cérémonie.

Dans le reste des catégories des CAF Awards, la Sud-Africaine Chrestinah Thembi Kgatlana a été nommée meilleure joueuse de l’année. Elle a également été distinguée pour le plus beau but marqué cette année sur le continent, alors que Desiree Ellis, sélectionneur de l’Afrique du Sud, a été désigné meilleur entraîneur de l’année d’une équipe féminine.

La sélection de Mauritanie a été, de son côté, élue meilleure équipe nationale masculine de l’année, alors que le Nigeria a remporté le titre de meilleure équipe nationale féminine.