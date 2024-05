Le Maroc souligne la nécessité d’un instrument international réglementant l'utilisation des systèmes d'armes autonomes

L'ambassadeur représentant permanent du Maroc à Vienne, Azzeddine Farhane, a souligné, mardi à Vienne, la nécessité d’un instrument international réglementant l'utilisation des systèmes d'armes autonomes, réitérant l'engagement du Maroc à soutenir de manière constructive la réglementation de leur utilisation.



"Un instrument international réglementant l'utilisation des systèmes d'armes autonomes est plus que jamais nécessaire", a dit M. Farhane, qui présentait la Déclaration du Royaume lors d’une conférence internationale intitulée "L'humanité à la croisée des chemins : Les systèmes d'armes autonomes et le défi de la régulation".



Le Maroc, a-t-il ajouté, "réitère son engagement à soutenir de manière constructive la réglementation de l'utilisation des systèmes d'armes autonomes, conformément aux principes énoncés dans les instruments internationaux pertinents et dans le respect des implications éthiques et morales de ces technologies émergentes".



De l’avis du diplomate, il est impératif de reconnaître que la menace sérieuse que représentent les systèmes d'armes autonomes doit être placée au cœur des débats publics et politiques.



"Un tel effort nécessite une réflexion approfondie sur les implications éthiques, politiques et sociales de ces technologies avancées, par le biais d'une action multilatérale inclusive, d'un partenariat solide avec toutes les parties prenantes et du respect du droit international humanitaire", a-t-il ajouté, notant que "l'humanité se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins en ce qui concerne les armes autonomes et le défi de la réglementation".



Dans cette dynamique, le Maroc a réitéré son adhésion à la Déclaration politique, adoptée en novembre 2023 à La Haye, sur l'utilisation militaire responsable de l'intelligence artificielle et de l'autonomie, qui fournit un cadre normatif pour l'utilisation de ces capacités dans le domaine militaire et vise à créer un consensus international autour d'un comportement responsable et à guider le développement, le déploiement et l'utilisation de l'intelligence artificielle militaire par les Etats.



Plaidant pour une approche globale fondée sur les contributions des différentes parties, le diplomate a mis en avant la pertinence des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que les efforts actuels du Groupe d'experts gouvernementaux de Genève sur les technologies émergentes dans le domaine des systèmes d'armes autonomes létaux, établi dans le cadre de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques.



"Les efforts internationaux en cours font prendre conscience de l'urgence de s'attaquer aux risques liés à ces technologies émergentes", a-t-il dit, ajoutant que "le Maroc est d'avis que l'engagement d'une discussion productive sur tous les aspects pertinents liés aux systèmes d'armes autonomes, au sein des forums multilatéraux, est essentiel pour établir un instrument international complet et consensuel qui prend dûment en considération les préoccupations humanitaires et éthiques, et contribue à renforcer davantage notre paix et notre sécurité collectives".



Dans le cadre du processus d’élaboration d'un instrument international spécifique, le Maroc a suggéré une collaboration entre les gouvernements, les organisations internationales, les leaders de l'industrie et toutes les parties prenantes en vue de développer des cadres juridiques régissant l'utilisation des armes autonomes.



Il s'agit également, selon M. Farhane, de la nécessité d’exploiter la synergie et la complémentarité entre les différentes initiatives dans le domaine de l'intelligence artificielle afin d'éviter les doubles emplois et de promouvoir l'efficacité.



Par ailleurs, le risque croissant de prolifération des armes autonomes au profit d'acteurs non étatiques, en particulier les groupes armés et les groupes terroristes, devrait être évalué avec soin, afin d'empêcher ces groupes de disposer d'écosystèmes leur permettant de développer des systèmes opérationnels fondés sur l'intelligence artificielle, a indiqué le diplomate.



Dans le même ordre d’idées, M. Farhane a souligné l’impératif de renforcer et de soutenir les programmes de renforcement des capacités, dans le cadre d'une coopération internationale transparente "afin d'améliorer la compréhension de l'intelligence artificielle et des armes autonomes, ainsi que leur utilisation responsable".



Le diplomate a de même jugé nécessaire de trouver un équilibre subtil entre "le besoin légitime de défense, le respect du droit international humanitaire et le désir d'innovation et de progrès".

A cet égard, les Etats devraient assumer leur responsabilité en veillant à ce que les systèmes d'armes autonomes ne soient pas utilisés sans contrôle humain, a-t-il dit.



Organisée les 29 et 30 avril à l’initiative de l'Autriche, la conférence internationale a vu la participation de plusieurs experts, diplomates et représentants d’organisations internationales à plusieurs sessions axées sur les différents défis à relever dans le cadre des efforts internationaux visant à réglementer les systèmes d'armes autonomes.