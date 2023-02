Le Maroc se mesure au Brésil et au Pérou en amical

Première équipe africaine de l’histoire à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, le Maroc va disputer une rencontre amicale de prestige contre le Brésil, première nation au classement FIFA.

Les Lions de l'Atlas iront ensuite défier le Pérou à Madrid, a annoncé la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



«Suite au rayonnement international du football marocain et de ses fervents supporters à travers le monde entier après le parcours remarquable des Lions de l’Atlas en phase finale de la 22ème Coupe du monde de la FIFA Qatar-2022, la Fédération Royale marocaine de football a décidé de programmer au Maroc le premier match amical de la sélection Nationale marocaine A», affirme la FRMF sur son site web. «Ainsi, les hommes de Walid Regragui disputeront un match amical face à la sélection brésilienne, samedi 25 mars prochain au Grand stade de Tanger (22h00)», souligne la Fédération.



«Le Onze national s’envolera le mardi 28 mars 2023 à destination de l’Espagne, pour y affronter la sélection péruvienne au stade Cívitas Metropolitano de Madrid (21h30)», précise la même source.



Pour la «Seleçao » ce match contre le Maroc sera le seul aux dates Fifa du printemps, a précisé la CBF. «C'est le début d'un nouveau cycle pour le football brésilien», a commenté le président de la Fédération Ednaldo Rodrigues, qui souhaite «démarrer face à un adversaire de taille, le Maroc. Ce sera un bon test».



Du 20 au 28 mars se tiennent les éliminatoires de la CAN 2023, et les hommes de Walid Regragui devaient en théorie affronter le Zimbabwe pour les 3e et 4e journées. Les Warriors se trouvent cependant sous le coup d’une suspension de la FIFA, ce qui laisse aux Marocains la possibilité d’organiser à la place des matchs amicaux.