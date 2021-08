Le Maroc représenté par 38 athlètes aux Jeux paralympiquesTokyo 2020

Une délégation marocaine composée de 38 athlètes, participera à la 16è édition des Jeux paralympiques Tokyo 2020 qui se tiendront dans la capitale japonaise, du 24 août au 5 septembre.



Elle sera composée de 19 athlètes en para-athlétisme, 10 en football à cinq déficients visuels (cécifoot), 3 en dynamophilie (para-power lifting), 3 en para-taekwondo, 2 en tennis en fauteuil roulant et d’un cycliste.



Voici, par ailleurs, la liste complète des athlètes qui participeront aux Jeux paralympique de Tokyo:

Para athlétisme : Saida Amoudi (lancer du poids / javelot), Hayat Elgaraa (lancer du disque / poids), Fouzia El Kassioui (lancer du poids / javelot), Hind Frioua (lancer du club), Karim Yousra (lancer du disque / poids), Zakaria Derhem (lancer du poids), Abdelhadi El Harti (marathon), Azeddine Nouiri (lancer du poids / javelot), Ayoub Sadni (400 m), Fatima Ezzehra Elidrissi (1500 m / 400 m), Meryem El Nourhi (1500 m / marathon), Mahdi Afri (100 m / 400 m), Mohamed Amguoun (400 m), El Amin Chentouf (5000 m / marathon), Hicham Hanyn (5000 m / marathon), Abdeslam Hili (100 m / 400 m), Adnane Khouri (400 m), Nabil Rahhali Omari (100 m / 400 m / saut longueur) et Mohamed Fouad Yazami (5000 m).



Para cyclisme : Mohamed Lahna.

Dynamophilie (para power lifting): Najate Elgaraa (- 55 kg), Halima Lemtakhem (-50 kg) et Sanae Soubane (-79 kg).

Tennis en fauteuil roulant: Najwa Awane et Lhaj Boukrtacha.

Para-taekwondo: Rajae Akermach (+58 kg), Soukaina Es-sabbar (-49 kg) et Rachid Ismaili Aloui (+75 kg).

Football à cinq déficients visuels (cécifoot): Lahbib Ait Baja, Imad Baraka, Kamal Boughlam, Said El Msselak, Houssam Ghaili, Ayoub Hadimi, Abderazzak Hattab, Zouhir Snisla Samir Bara et Abdelaali Ait Elhakem.