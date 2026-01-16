Projection à Rabat du film documentaire "Sounds of Belonging: A Continent Playing Together" de Curro Sanchez

Le film documentaire "Sounds of Belonging: A Continent Playing Together" du réalisateur Curro Sanchez a été projeté, samedi soir à l'Institut Cervantes de Rabat, offrant au public une immersion dans le patrimoine musical et culturel de pays participant à la CAN Maroc 2025.

Ce documentaire suit le voyage du compositeur espagnol Lucas Vidal à travers neuf pays, dont le Maroc, explorant le pouvoir culturel de la musique et du football et créant une oeuvre musicale originale inspirée par l’Afrique.



D’une durée de 60 minutes, ce film met en lumière la relation entre les continents européen et africain et les dénominateurs communs du sport et de la musique pour leur jeunesse, tout en rendant hommage à la culture musicale africaine et à sa créativité.

A travers des échanges amicaux et créatifs avec des musiciens de plusieurs pays africains, le film abolit les frontières, invitant le public à ressentir les émotions universelles portées par la musique.



Prenant la parole avant la projection de ce documentaire, le Commissaire européen aux partenariats internationaux, Jozef Sikelale, a salué le succès éclatant de l'organisation par le Maroc de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, "qui a attiré l'attention bien au-delà des stades".



Pour ce qui est du documentaire, M. Sikelale a affirmé qu’il offre un voyage à travers l'Afrique en vue de démontrer comment le sport, la musique et la culture relient les peuples au service d'une compréhension mutuelle.



Le réalisateur Curro Sanchez a, pour sa part, fait savoir que cette oeuvre, centrée sur la figure de Lucas Vidal Delgado Robles, un musicien à la carrière impressionnante, retrace le voyage d'un musicien européen qui découvre, à travers chaque pays africain non seulement sa musique, mais aussi son identité et ses particularités.



"À travers les neuf pays africains visités, Lucas va décourvrir une chanson, un thème musical, qui représente l'identité sonore de la Coupe d'Afrique 2025", a-t-il expliqué, ajoutant qu’il s'agit d'un documentaire de découverte de l'art africain aussi riche et exemplaire.



La projection du film s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur d’Espagne au Maroc, Enrique Ojeda Vila, du directeur de l'Institut Cervantès de Rabat, Anastasio Sanchez Zamorano et de plusieurs personnalités du monde de la culture.