Le Maroc parmi les pays africains ayant atteint l'objectif mondial de vaccination

Le Maroc figure parmi les pays africains qui ont déjà atteint l’objectif mondial de vaccination fixé en mai par l’Assemblée mondiale de la santé consistant à vacciner 10 % des groupes les plus vulnérables contre la Covid-19 avant la fin du mois de septembre, a indiqué jeudi le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. "Neuf pays africains, dont l’Afrique du Sud, le Maroc et la Tunisie, ont déjà atteint l’objectif mondial de vaccination fixé en mai par l’Assemblée mondiale de la santé, l’organe décisionnel suprême de l’OMS. Au rythme actuel, trois autres pays africains sont en bonne voie pour atteindre l’objectif de vaccination. Deux autres pourraient y parvenir s’ils augmentent le rythme des vaccinations", a précisé le bureau Afrique de l'OMS sur son site électronique. Selon des données recueillies par l'OMS, 42 des 54 pays d’Afrique – soit près de 80% du total – risquent de ne pas atteindre l’objectif fixé pour la vaccination contre la Covid-19 si le rythme actuel d’expédition de vaccins et de vaccination se maintient. "L'accaparement des vaccins a retardé l'Afrique et nous avons besoin de toute urgence d'un nombre accru de vaccins", a déclaré Matshidiso Moeti, directrice régionale Afrique de l'OMS. Elle a ajouté qu'"à mesure que de nouvelles doses arrivent, les pays africains doivent accentuer leurs efforts et veiller à la mise en œuvre de plans explicites qui permettent de vacciner sans tarder les millions de personnes qui restent confrontées à la grave menace de la Covid-19 ". Selon l'OMS, près de 21 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 sont arrivées en Afrique au cours du mois d’août par le canal du Mécanisme COVAX, soit autant que le nombre de doses réceptionnées par le continent sur l’ensemble des quatre mois précédents. "En tenant compte des vaccins qui devraient être livrés par le COVAX et l’Union africaine d’ici à la fin du mois de septembre, l’Afrique pourrait recevoir suffisamment de doses pour atteindre la cible de 10 %", a estimé le bureau régional de l'OMS.