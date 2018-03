Le Maroc, invité d'honneur du Salon international du tourisme de Budapest

Le Maroc est l'invité d'honneur du Salon international du tourisme qui a ouvert ses portes jeudi dans la capitale hongroise.

La représentation de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) en Europe orientale et dans les Balkans, basée à Varsovie, marque sa présence à ce Salon par un stand aménagé sur une superficie de près de 100 mètres carrés qui met à la disposition des visiteurs une riche documentation et des publications en langue hongroise mettant en avant les multiples atouts de la destination Maroc, ainsi que les informations nécessaires sur la richesse et la diversité de l'offre touristique.

Au cours de cet événement de quatre jours, la Maison de l'artisan exposera dans le pavillon marocain divers articles d'artisanat en bois, poterie, bijoux, avec des démonstrations sur place de maîtres artisans.

Une troupe de musique gnaoua offrira à cette occasion des spectacles tout au long de cette manifestation touristique, qui sera l'occasion de mettre en avant la richesse de la gastronomie marocaine. Rachid Naciri, représentant de l'ONMT pour la région de l'Europe de l'Est et les Balkans, a déclaré à la MAP que ce Salon offre l'opportunité de mettre en avant le produit touristique national auprès des visiteurs hongrois et de promouvoir davantage la destination Maroc.

Il a ajouté que la forte participation marocaine à ce Salon, à travers notamment la participation de la Maison de l'artisan et la programmation d'animations artistiques, contribuera à renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine du tourisme.

Le Maroc a été choisi comme invité d'honneur cette année, à la faveur du développement notable des flux touristiques entre les deux pays au cours des derniers mois, notamment depuis le 31 octobre, date de lancement de deux liaisons aériennes directes entre Budapest et les villes de Marrakech et Agadir. La liaison aérienne Budapest-Agadir est opérée par la compagnie Wizzair, tandis que Ryanair assure la desserte Marrakech-Budapest, ce qui a porté à 30.000 le nombre de touristes hongrois par an, avec une projection d'atteindre une capacité de 50.000 d'ici 2020.

Ce partenariat a été renforcé à travers la signature par l'Office national marocain du tourisme le 19 février courant d'un accord avec Wizzair, ce qui permettra de fournir 12.500 places supplémentaires pour la destination Agadir lors de la prochaine saison estivale (de mars à octobre).

L'ouverture de ces deux nouvelles liaisons aériennes a permis de créer un nouveau dynamisme sur le marché hongrois ayant contribué à l'augmentation du nombre de touristes se rendant au Maroc.

Dans le cadre de cette même dynamique, l'Association hongroise des agences de voyages a décidé de tenir son assemblée annuelle du 23 au 26 mars prochain à Marrakech et Agadir, l'occasion pour les différentes agences de voyages de s'informer sur place des atouts et du potentiel touristique du Royaume.

Le Salon du tourisme de Budapest est le plus important événement touristique en Europe de l'Est. Il connaît la participation des plus importantes agences touristiques et tour-opérateurs dans la région et constitue une plate-forme de rencontre annuelle entre les professionnels du tourisme pour la promotion de leurs produits et la prospection de nouveaux marchés.