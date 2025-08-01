Augmenter la taille du texte
Industrie : L'accès au financement bancaire jugé "normal" par 80% des patrons au T2-2025

Mardi 12 Août 2025

L'accès au financement bancaire aurait été jugé "normal" par 80% des entreprises industrielles, tandis que 16% d'entre elles l'auraient qualifié de "difficile" au deuxième trimestre 2025, indique Bank Al-Maghrib (BAM).

Par branche d'activité, ces proportions sont de 78% et 14% dans la "chimie et parachimie", 78% et 19% dans l'"agroalimentaire", 88% et 12% dans la "mécanique et métallurgie", et 58% et 42% dans le "textile et cuir", selon les résultats trimestriels de l’enquête de conjoncture du T2-2025, publiés par BAM.

Quant au coût du crédit, il aurait été en stagnation selon 74% des industriels, avec une hausse signalée par 19% d'entre eux. Par secteur, le coût du crédit est en hausse dans la "mécanique et métallurgie", stable dans la "chimie et parachimie", et en baisse dans l'"agroalimentaire" ainsi que dans le "textile et cuir".

En ce qui concerne les dépenses d'investissement, elles auraient été stables selon les industriels. Par branche, elles auraient stagné dans l'"agroalimentaire" et la "mécanique et métallurgie" et reculé dans la "chimie et parachimie" et dans le "textile et cuir".
Ces dépenses auraient été financées à hauteur de 78% par des fonds propres et 22% par crédit.

Pour les trois prochains mois, les industriels anticipent une hausse des dépenses d’investissement dans l’ensemble des branches hormis la "chimie et parachimie" où ils prévoient une stagnation.

