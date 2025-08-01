Les dépôts auprès des banques augmentent de 9,6% à fin juin

Augmenter la taille du texte
Mardi 12 Août 2025

Les dépôts auprès des banques se sont établis à 1.309 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2025, enregistrant une hausse annuelle de 9,6%, indique Bank Al-Maghrib (BAM) dans son récent tableau de bord "Crédits-Dépôts bancaires".

Les dépôts des ménages ont progressé de 6,6% pour atteindre 946,1 MMDH, dont 213,2 MMDH détenus par les Marocains résidant à l’étranger (MRE), précise la Banque centrale.
Pour leur part, les dépôts des entreprises non financières privées ont atteint 232,9 MMDH, soit une croissance annuelle de 14,5%.

Concernant les taux de rémunération, celui des dépôts à terme à 12 mois a augmenté de 26 points de base (pbs), passant de 2,7% en mai à 2,96% en juin. En revanche, celui des dépôts à 6 mois a reculé de 9 pbs, revenant de 2,36% à 2,26%.

Par ailleurs, le taux minimum de rémunération des comptes d’épargne a été fixé à 1,91% pour le deuxième semestre 2025, soit une baisse de 30 pbs par rapport au semestre précédent.

