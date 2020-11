Le Maroc et le Liberia signent trois accords de coopération

Le Maroc et la République du Liberia ont signé, lundi à Rabat, trois accords de coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'agriculture et de la santé. Ces accords ont été signés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue libérien Dee-Maxwell Saah Kemayah, en visite de travail dans le Royaume. Le premier accord de coopération vise à renforcer et intensifier les relations de coopération entre les deux pays en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, à travers notamment la consolidation des potentiels scientifiques et technologiques des deux parties et l'élargissement des liens entre les milieux scientifiques et techniques des deux pays, ainsi que la promotion de la coopération scientifique et technique dans les domaines d'intérêt commun. Le deuxième accord est un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine agricole qui a pour objectif d'établir le cadre général de la coopération dans le domaine agricole basé sur l'échange d'expériences, l'assistance technique et le renforcement des capacités. Le troisième accord, un mémorandum d’entente de coopération dans le domaine de la santé, définit le cadre de coopération entre les deux pays dans le secteur de la santé. Il vise les domaines prioritaires, à savoir la santé maternelle, infantile et néonatale; la surveillance épidémiologique, notamment la mise en place d'un système d'alerte et de réponse des épidémies; le renforcement des capacités des ressources humaines; la couverture médicale, la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. A signaler, par ailleurs, que Nasser Bourita a salué, lundi à Rabat, la position “positive et constructive” du Liberia vis-à-vis de la question du Sahara marocain. Le Liberia a activement soutenu la légalité internationale et les droits légitimes du Royaume du Maroc sur cette partie de son territoire, en particulier au niveau des Nations unies, a souligné M. Bourita qui s'exprimait lors d'un point de presse conjoint avec son homologue libérien, Dee-Maxwell Saah Kemayah, à l'issue de leur entretien. Par ailleurs, il a indiqué que la première visite de Dee-Maxwell Saah Kemayah au Maroc s'inscrit dans le cadre des relations distinguées entre les deux pays, soulignant que ces rapports ont connu des évolutions positives durant les dernières années, comme en témoignent la tenue de la Commission mixte en 2019, l'ouverture du consulat libérien à Dakhla en mars et la signature d'une série d'accords. Nasser Bourita a, en outre, souligné qu'il s'est mis d'accord avec son homologue libérien pour développer davantage les relations bilatérales, notamment à travers une mission pour la coopération sectorielle qui se rendra prochainement à Monrovia, ajoutant qu'il a été convenu également de préparer la prochaine session de la Commission mixte. La qualité des échanges entre le Maroc et le Liberia reflète l'excellence des relations bilatérales, a encore affirmé le ministre, notant que la coopération entre les deux pays s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route aux contours bien définis. Le Maroc envisage d’approfondir cette relation d’exception dans le cadre du programme de relance "Liberia Vision 2030", relevant que le Royaume s'emploiera à faciliter l'obtention des visas pour les citoyens libériens et à participer à la mise à niveau des installations électriques de base au Liberia. Nasser Bourita a, de même, appelé à étoffer le cadre juridique de la coopération bilatérale entre les deux parties, en particulier dans les domaines de l'aménagement hydro-agricole, de l'eau potable, des infrastructures, de l'énergie et de la pêche marine.