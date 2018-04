Le Maroc en passe de réussir son pari dans le domaine agricole

Le Maroc est en passe de réussir son pari dans le domaine agricole, a affirmé, lundi à Meknès, la ministre espagnole de l’Agriculture et de la Pêche, de l’Alimentation et de l’Environnement, Isabel García Tejerina.

Les progrès accomplis par le Maroc dans le domaine de l’agriculture constituent un “véritable succès”, a souligné Mme Tejerina dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch.

“Le ministre Akhannouch nous a présenté des chiffres qui reflètent le succès du Plan Maroc Vert”, a-t-elle ajouté, rapporte la MAP, citant à cet égard l’augmentation de la production et des exportations des produits agricoles ainsi que la contribution de l’agriculture à la richesse du Royaume.

“Je ne peux que féliciter le gouvernement marocain pour ce succès”, a-t-elle insisté, tout en faisant part du souhait du gouvernement espagnol d’approfondir davantage sa coopération avec le Maroc dans ce domaine.

La ministre espagnole de l’Agriculture a en outre souligné l’importance de la digitalisation qui constitue un élément clé pour le développement de l’agriculture dans le milieu rural. La digitalisation favorisera la connexion du monde rural avec le reste du monde et offrira de nombreuses opportunités d’exportation, d’entrepreneuriat et de développement d’initiatives commerciales, a-t-elle expliqué. Durant cette dernière décennie, le produit intérieur brut agricole a enregistré une hausse moyenne de 7,3% par an pour atteindre 125 MMDH, a annoncé M. Akhannouch à l’ouverture des 10èmes Assises de l’agriculture.