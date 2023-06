Le Maroc dispose d'un énorme potentiel pour adopter l'économie circulaire, a indiqué, mercredi à Casablanca, le directeur général de l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique (AMEE), Mohamed Benyahya.



"Au Maroc, comme en Afrique, nous disposons d'un énorme potentiel pour adopter et promouvoir l'économie circulaire", a dit M. Benyahya à l'ouverture de la 8ème édition des Rencontres africaines de l'efficacité énergétique, relevant que des secteurs comme l’agriculture, l’industrie, la construction et la gestion des déchets, peuvent bénéficier de modèles d’économie circulaire, rapporte la MAP.



"De nombreux programmes et initiatives sont à l’heure, non seulement au niveau du continent mais également au Maroc, mais nous devons amplifier l’action, accélérer la cadence et la généraliser à tous les secteurs de l’économie", a-t-il affirmé, notant que dans cet objectif, les pouvoirs publics ont entamé un processus de réforme de l’arsenal juridique important relatif à la gestion des déchets, et plusieurs chantiers ont été entamés, notamment en matière de valorisation des déchets énergétiques.



Et de souligner que tenant compte des considérations sociétales, un travail important attend l’AMEE pour transformer les modes de consommation pour plus de sobriété et d’efficacité dans l’utilisation des ressources, qui sont des conditions nécessaires à la transition énergétique et écologique et une contribution importante à la décarbonation de l'économie pour atténuer les impacts du changement climatique.



Tenue sous l'égide du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, cette rencontre est co-organisée par l'AMEE en partenariat avec AOB Groupe autour de conférences plénières, de panels et de workshops.



Cet événement majeur, qui a pour thème "L'économie circulaire au service de l'efficacité énergétique pour une transition décarbonée", met en lumière les enjeux et les défis de l'économie circulaire et de l'efficacité énergétique, en présentant des expériences menées en Europe, en Amérique Latine, en Afrique et au Maroc.



L'objectif de cette rencontre est d'expliquer et de définir le cadre de l'économie circulaire et ses liens avec l'efficacité énergétique, de présenter des expériences à l'échelle continentale et internationale, de promouvoir l'économie circulaire et l'efficacité énergétique pour accélérer la transition énergétique, de découvrir les différents mécanismes de financement de la transition et de la décarbonation, ainsi que d'informer sur les lois et la réglementation en vigueur.