Le Maroc déclaré "pays maîtrisant l’hépatite B" par l'OMS

Le comité régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la Méditerranée orientale a officiellement reconnu que le Maroc est désormais classé comme "pays maîtrisant l’hépatite B", a annoncé le ministère de la Santé et de la Protection sociale.



Cette reconnaissance, qui s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Royaume dans la lutte contre les maladies à caractère épidémique, constitue une étape majeure reflétant les progrès significatifs réalisés en matière de prévention, de dépistage et de prise en charge de l’hépatite virale B, indique le ministère dans un communiqué.



Cette décision, annoncée lors d'une session du comité régional de l'OMS tenue le 13 novembre au Caire, représente également un jalon important rapprochant le Maroc de l’objectif stratégique consistant à éliminer définitivement l’hépatite B en tant que problème de santé publique, ajoute la même source.



La reconnaissance du Maroc comme "pays maîtrisant l’hépatite B" s’appuie sur les performances nationales remarquables enregistrées dans des domaines clés, notamment la vaccination systématique des nouveau-nés, assurée dans le cadre d’un programme national d’immunisation efficace et à fort impact, le renforcement du système de surveillance épidémiologique et des capacités de diagnostic au niveau des laboratoires, ainsi que l’élaboration et la mise à jour régulière des protocoles thérapeutiques, reposant sur les données issues du dernier sondage national consacré à l’hépatite virale B, précise-t-on.



À cette occasion, le ministère exprime sa haute appréciation pour le rôle essentiel joué par les professionnels de santé, à tous les niveaux, dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des programmes de santé publique, ainsi que dans l’amélioration continue de leur efficacité et de leur impact, souligne le communiqué.



Le ministère adresse au même titre ses remerciements à l’ensemble des partenaires nationaux et internationaux pour leur soutien constant qui a contribué de manière déterminante à l’atteinte de ce résultat majeur pour la santé publique au Maroc, conclut la même source.