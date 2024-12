Le Maroc d’ores et déjà à l’heure de son Mondial

Le Maroc, nation de passions et de défis, s’apprête à écrire une nouvelle page glorieuse de son histoire sportive. Fort d’un dynamisme qui ne cesse d’impressionner, le Royaume met en lumière ses ambitions à travers des infrastructures modernes et une vision stratégique audacieuse. Alors que le dossier tripartite Maroc-Espagne-Portugal pour la Coupe du Monde 2030 a été officiellement retenu, le rapport d’évaluation de la FIFA souligne l’excellence des propositions marocaines, notamment en matière de stades, pilier central de tout événement footballistique.



Le rapport de la FIFA est sans équivoque : sur les six stades proposés par le Maroc, cinq accueilleront également des rencontres de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, confirmant ainsi leur conformité aux exigences internationales. Ces infrastructures, qu’il s’agisse de constructions neuves ou de rénovations ambitieuses, incarnent une vision à long terme, celle d’un Maroc qui aspire à être un modèle sur le continent.



Parmi ces joyaux, le Grand Stade Hassan II de Casablanca brille par sa promesse : devenir la plus grande enceinte de football au monde. Une prouesse architecturale qui, selon la FIFA, en fait déjà un candidat naturel pour accueillir la finale de 2030. Ce projet colossal témoigne de la capacité du Maroc à conjuguer ambition et réalisme, en érigeant des infrastructures qui s’inscrivent dans une perspective durable et stratégique.



Si l’attribution officielle du tournoi à ce trio euro-africain marque une étape décisive, plusieurs questions restent en suspens. Le choix du stade qui abritera la finale et celui du centre IBC (International Broadcast Centre), point névralgique de la couverture médiatique, constituent les enjeux majeurs des discussions à venir. Ces décisions stratégiques reflètent une bataille d’influence entre le Maroc et l’Espagne, deux nations aux aspirations légitimes mais parfois concurrentes.



Pour le Maroc, il ne s’agit pas seulement de prouver sa capacité organisationnelle. C’est un moment historique où le football devient un vecteur de rayonnement, un moyen d’asseoir son rôle de leader africain et de partenaire incontournable sur la scène internationale. L’Espagne, forte de son patrimoine footballistique, revendique également un rôle central, ce qui promet des négociations intenses jusqu’à l’approche de l’échéance.



Le Maroc a su tirer les leçons des expériences passées. Avec une offre hôtelière diversifiée, des réseaux routiers et ferroviaires performants, et une attention particulière portée à la durabilité, le Royaume se positionne comme un modèle de planification et d’exécution. En inscrivant ses ambitions dans une logique de développement durable, il dépasse le simple cadre d’un événement sportif pour offrir une vision plus large d’un avenir prometteur.



Alors que les projecteurs du monde entier se tourneront vers le Maroc en 2025 pour la Coupe d’Afrique des Nations, puis en 2030 pour la Coupe du Monde, le Royaume est déterminé à ne laisser aucun détail au hasard. L’histoire s’écrit à coups d’efforts et de détermination et le Maroc semble prêt à relever ce défi avec brio, au nom d’une nation qui, plus que jamais, aspire à la grandeur.



