Le Maroc condamne fermement tout soutien aux mouvements séparatistes et terroristes

Le Maroc a fermement condamné, mardi à Addis-Abeba devant le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), tout soutien aux mouvements séparatistes et terroristes.



Intervenant lors de la réunion du CPS de l’UA sur "Le renforcement des mécanismes de lutte contre l’exploitation des ressources naturelles par les groupes armés et terroristes", l’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, a souligné la causalité manifeste entre l’exploitation illégale des ressources naturelles et les dynamiques sécuritaires en Afrique, avec le rôle des activités illicites liées à ces ressources dans le renforcement des capacités des groupes armés et criminels, et ses répercussions dangereuses sur la stabilité des pays touchés.



M. Arrouchi a précisé que les groupes armés et terroristes se nourrissent de l’absence de l'autorité de l'Etat sur les territoires de leurs actions et cherchent de surcroît à s'accaparer le contrôle des territoires où ils sévissent, en transgressant l’intégrité territoriale des Etats en violation flagrante de leur souveraineté.



Il a souligné la tendance inquiétante qui se développe dans le cadre du nexus terrorisme-séparatisme, qui ne fait que grossir la taille de la menace qui guette au quotidien notre continent.



Le diplomate marocain a condamné la menace à la stabilité des Etats qui n’est pas uniquement le fait de groupes armés terroristes et séparatistes, mais qui résulte également de politiques belliqueuses des régimes autoritaires qui cherchent à créer, mobiliser et soutenir des mouvements séparatistes dans l’ultime objectif de servir des agendas déstabilisateurs perfides aux moyens d’idéologies passéistes éculées, et ce, en violation flagrante des principes de bon voisinage et de non-ingérence dans les affaires internes des Etats, consacrés dans la Charte des Nations unies et les instruments de l’Institution panafricaine.



"Si le succès de toute stratégie de lutte contre l’exploitation illégale des ressources naturelles par les groupes armés séparatistes et terroristes repose sur une mobilisation conséquente de nos capacités sécuritaires, elle reste aussi tributaire de l’activation des leviers de développement et de résilience communautaire, d’où la pertinence d’adopter une approche holistique, fondée sur le nexus paix, sécurité et développement", a-t-il indiqué.



Il a, en outre, réitéré l’impératif d’œuvrer pour minimiser les vulnérabilités et maintenir la cohésion collective, avec la même détermination, dans le but de préserver la stabilité et l’unité nationale ainsi que l’intégrité territoriale des Etats africains.



Tout en appelant à renforcer les mécanismes de lutte contre l’exploitation des ressources naturelles par les groupes armés et terroristes en Afrique et à promouvoir leur rôle dans la préservation de la stabilité et de l’unité nationale des États africains, M. Arrouchi a mis en avant l'importance de lutter efficacement contre la coopération et les liens entre les terroristes et autres criminels, ainsi que les mouvements séparatistes liés à la criminalité transnationale organisée.