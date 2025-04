Naoufal Bouamri consacré à la tête de l’OMDH

Naoufal Bouamri

Le 12e congrès national de l’Organisation marocaine des droits humains (OMDH) s’est achevé dimanche dernier sur une note de renouveau, marquée par l’élection de Naoufal Bouamri à la présidence de cette ONG emblématique du paysage associatif marocain.Cette élection intervient à un moment charnière, alors que l’OMDH s’apprête à relever de nouveaux défis dans la défense et la promotion des droits humains au Maroc.« Je tiens à exprimer mes plus sincères salutations à toutes celles et à tous ceux qui ont pris part à ce congrès et qui, par leur présence et leur engagement, ont largement contribué au succès de notre congrès national», a affirmé Naoufal Bouamri dans sa première allocution prononcée juste après son élection. Et d’ajouter : « Mes remerciements vont à l’ensemble des congressistes, ainsi qu’aux membres des sections locales, alors que nous entamons une nouvelle étape pour notre organisation. Une étape décisive devant la ramener au premier plan de l’action en faveur des droits humains, et lui redonner la place et le rôle historiques qui ont toujours été les siens ».En ce sens, le nouveau président a rappelé le rôle prépondérant joué par l’OMDH depuis sa création en 1988. «L’OMDH a joué un rôle fondamental dans le processus de justice transitionnelle et a contribué aux réformes en matière de droits humains sur les plans politique, économique et social. Son action s’est toujours caractérisée par une approche rationnelle et une vision claire, lui permettant d’exercer une influence dès les premières étapes de ces processus, tout en restant fidèle à son engagement initial et à la ligne directrice tracée par les fondateurs. Cet héritage, nous nous engageons collectivement à le préserver et à le prolonger, tant à l’échelle nationale que régionale, afin que l’OMDH poursuive son cheminement historique et demeure fidèle à son identité ».Naoufal Bouamri a également mis en lumière l'importance de la représentativité, notamment celle des femmes, au sein des structures dirigeantes de l’OMDH, afin d’assurer une dynamique inclusive et innovante. D’après lui, l’OMDH s’engage à renforcer ses bases, à élargir son action et à intégrer toutes les voix pour maintenir son influence dans les sphères sociales, politiques et institutionnelles.«Aujourd’hui, l’OMDH est plus nécessaire que jamais», a-t-il fait savoir avant de souligner que l’OMDH doit rester à l’avant-garde du combat pour les droits humains au Maroc, en s’adaptant aux mutations de la société et en renouvelant ses méthodes d’action.«Notre responsabilité est commune : nous sommes seulement au début du chemin. Nous espérons que la prochaine étape du parcours de l’Organisation s’inscrira pleinement dans la dynamique d’une société marocaine engagée en faveur des droits humains », a-t-il indiqué lors de ce congrès placé sous le thème: «Les droits économiques, sociaux et culturels dans les politiques publiques et la question de leur effectivité».La cérémonie d'ouverture, tenue vendredi dernier à la salle Allal El Fassi à Rabat, a été marquée par la présence de la présidente du CNDH, Amina Bouayach, de représentants de partis politiques notamment l’USFP (la présence des membres du Bureau politique Youssef Aidi, Abderrahim Chahid, Mehdi Mezouari, Hanane Rihhab et Abdelhamid Jmahri), de représentants d’ONG amis travaillant dans le domaine des droits de l’Homme, ainsi que de partenaires internationaux tels que la Fédération internationale des droits humains (FIDH), le Réseau EuroMed droits et l’Organisation arabe des droits humains. Cette diversité souligne l'engagement de l'OMDH à inscrire son action dans une dynamique à la fois nationale et internationale. Cette cérémonie a également été marquée par la présence de l’ambassadeur de l’Etat de Palestine au Maroc, Jamal Al Shobaki.Lors de l’ouverture du congrès, Hassan El Idrissi, ancien président de l’OMDH, a appelé à un moment de réflexion critique et constructive sur le parcours des droits humains au Maroc. Il a insisté sur l’importance de consolider les acquis et de relever les défis actuels.Dans son discours, Hassan El Idrissi a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à l’organisation du congrès, adressant des remerciements particuliers au ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, à la présidente du CNDH, Amina Bouayach, ainsi qu’au ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd.Il a souligné que la situation de la liberté d’expression au Maroc reste entachée de certaines restrictions, évoquant la poursuite judiciaire de journalistes et de défenseurs des droits humains, tout en reconnaissant en même temps que certaines pratiques médiatiques ne respectent pas toujours la déontologie professionnelle. Il a également mis en avant les interrogations persistantes concernant l’indépendance de la justice et les conditions d’un procès équitable, appelant à une réforme globale pour renforcer la confiance dans le système judiciaire.Il a aussi attiré l’attention sur les défis relatifs aux droits des migrants, évoquant la montée de la migration irrégulière chez les jeunes, et soulignant la nécessité d’une protection effective des migrants vivant au Maroc, conformément aux conventions internationales. Hassan El Idrissi a également abordé les obstacles au droit d’organisation, plaidant pour une révision de la manière dont les autorités interagissent avec les associations et la société civile afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle.Insistant sur la nécessité de mettre en œuvre le partenariat consacré par la Constitution entre l’Etat et la société civile, il a critiqué l'absence d’une stratégie nationale claire et intégrée pour soutenir ce secteur, appelant à l’adoption de critères transparents pour l’accès au financement public. Il a aussi mis l’accent sur l’importance de développer des mécanismes pour évaluer l’impact des politiques et programmes relatifs aux droits humains sur la vie des citoyennes et citoyens.L’ancien président de l’OMDH a retracé l’évolution du parcours des droits humains au Maroc depuis la fin des années 80, rappelant les étapes majeures telles que la création du Conseil consultatif des droits humains, l’Instance Equité et Réconciliation (IER), ainsi que la Constitution de 2011, qui a renforcé le système des droits et libertés. Il a salué la réussite du Maroc en matière de réconciliation nationale par le biais de la justice transitionnelle, ce qui lui a valu la confiance de la communauté internationale, tout en insistant sur l'importance que ces avancées se traduisent concrètement dans la vie quotidienne des citoyens.Dans ce cadre, il a aussi appelé à accélérer la réforme de plusieurs textes législatifs, tels que le Code de la famille, le Code pénal, et le Code de procédure pénale, ainsi qu'à la mise à jour du Dahir sur les libertés publiques, et à la promulgation des lois sur la migration et l'asile. Il a également encouragé la ratification des protocoles optionnels relatifs à l'abolition de la peine de mort et aux droits économiques et sociaux, insistant sur la nécessité d'achever les programmes de réparation collective dans les régions affectées.Hassan El Idrissi a appelé à renforcer la culture de la coopération et de la divergence constructive au sein du mouvement des droits humains, mettant en garde contre les divisions causées par l’égoïsme et les intérêts étroits. Il a rappelé que la défense des droits humains doit être fondée sur l’indépendance, la neutralité et le respect de l’opinion d’autrui, loin de toute attitude d’exclusion.Et de lancer cet appel : « Les droits humains ne se réalisent qu’avec une véritable volonté politique, une société civile vigilante et des citoyennes et citoyens engagés. Travaillons ensemble pour placer l’être humain au cœur des politiques publiques ».Le congrès, rappelle-t-on, a rendu hommage à plusieurs personnalités ayant marqué le domaine de la défense des droits humains au Maroc, notamment l’ancien président de l’OMDH Abdelaziz Bennani, feu Khalid Naciri, le regretté Ahmed Chaouki Benyoub, ainsi que Aïda Hachad, Fatna Serhane et Malika Ghazali. Pour les organisateurs, ces reconnaissances soulignent l'importance de la mémoire collective dans la poursuite des luttes pour les droits fondamentaux.Les travaux du congrès ont été également ponctués d’une table ronde abordant des thématiques cruciales telles que l’effectivité des droits humains à l’ère des mutations internationales, la protection juridique et judiciaire des droits économiques, sociaux et culturels, et l’impact de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle sur ces droits.