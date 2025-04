Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons réaffirmer notre engagement envers la liberté, l'égalité, la justice et la solidarité, comme piliers d'un avenir durable et pacifique

Nos priorités sont claires :

Justice environnementale, par le biais d'un pacte vert mondial, la reconnaissance de l'environnement sain comme un droit fondamental, et le soutien aux pays menacés.

Egalité et inclusion sociale, par des politiques ambitieuses de protection et de promotion des droits des femmes et des minorités.



Défense de la démocratie, en combattant la désinformation, en protégeant les institutions et les activistes, et en réformant la gouvernance numérique.

Paix et sécurité humaine, par la diplomatie, la justice transitionnelle, et la condamnation de toute violation de l'intégrité territoriale des Etats souverains.



Cela nécessite également une véritable révision du système de gouvernance mondiale, et donc une réforme radicale des institutions internationales, qui sont censées renforcer la coopération entre les Etats et garantir les règles du travail commun.



Mais cette réforme ne doit pas se limiter à quelques sièges supplémentaires pour les pays du Sud dans les organes décisionnels, car cela ignore les causes structurelles des inégalités mondiales.



Il faut reconnaître la responsabilité historique des pays du Nord dans l'appauvrissement et la dépendance des pays du Sud, par le biais du colonialisme, de l'exploitation des ressources, de l'endettement, du transfert des industries polluantes vers eux, et de l'imposition de modèles économiques destructeurs pour l'environnement et la société.

Cette domination n'a pas cessé avec la fin de la période coloniale, mais elle continue aujourd'hui par :



Des accords commerciaux inégaux,

Certaines politiques des institutions financières internationales,

Le monopole des brevets dans les technologies et les connaissances,

La domination des récits scientifiques et culturels dominants.



Il est donc nécessaire que les peuples du Sud, ainsi appelés, retrouvent leur souveraineté sur leur destin, par :



La récupération de la souveraineté culturelle : affirmation et renforcement de leurs langues, traditions, récits historiques et modes de connaissance.



La récupération de la souveraineté scientifique et technologique : Le développement d'innovations adaptées en fonction de leur réalité sans dépendre des brevets ou des technologies du Nord.



Le renforcement de la souveraineté politique : La libération des pressions extérieures qui dictent les politiques publiques.



La récupération de la souveraineté économique : La construction de systèmes de production, de distribution et de développement basée sur les besoins locaux, et non sur la logique de l'exploitation extérieure.



En résumé, une véritable pluralité démocratique et juste ne peut être réalisée que par un changement radical des règles du jeu international.



C'est ce qui nous permettra de construire un nouveau système mondial basé sur la solidarité, la coopération, la justice et la dignité humaine. Il est de notre devoir en tant que forces progressistes de nous unir pour construire cet avenir où la vérité, la justice et les droits de l'Homme prévalent.



Driss Lachguar, Premier Secrétaire