Le Maroc co-préside la 14ème session de la réunion du groupe de travail sur la traite des êtres humains

La Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale a élu à l'unanimité le Royaume du Maroc, représenté par le directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la Justice, Hicham Malati, pour co-présider aux côtés du Royaume des Pays Bas, la 14ème session de la réunion du groupe de travail sur la traite des êtres humains, qui se tiendra au siège des Nations Unies à Vienne les 8 et 9 juillet prochain.



Dans un communiqué, la Commission nationale de coordination des mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de prévention a indiqué que l'élection du Royaume du Maroc à cette présidence s'inscrit dans le cadre de ses efforts de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains.



Le Groupe de travail sur la traite des êtres humains est l'un des mécanismes permanents émanant de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale en vertu de la résolution 7/1 sur "le renforcement de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et de ses protocoles s'y rapportant", souligne-t-on de même source.



Le Groupe fournit des conseils et une assistance à la Conférence dans l'exécution de son mandat, notamment en formulant des recommandations visant à garantir une meilleure mise en œuvre des dispositions du Protocole contre la traite des personnes par les Eats, conclut le communiqué.