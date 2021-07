Le Maroc appelle à une mise en œuvre efficace de l'interdiction des armes chimiques

Le Maroc a souligné, mardi, la nécessité pour les Etats membres de l'Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) de consentir des efforts réels en faveur des principes et objectifs de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques. Présidant, au nom du Maroc, le Conseil exécutif de l'OIAC, l’ambassadeur Abdelouahab Bellouki a mis en exergue l'importance de veiller à favoriser un dialogue constructif et la recherche du consensus qui constituent des facteurs essentiels pour une mise en œuvre efficace des objectifs de l'OIAC, indique un communiqué de l'ambassade du Maroc à la Haye. L’ambassadeur du Maroc a, en outre, lancé un appel aux membres du Conseil exécutif en vue de renouveler leurs engagements afin de soutenir le rôle de l’Organisation. L'ordre du jour de la 97ème session du Conseil exécutif, dont les travaux se déroulent du 6 au 9 juillet, comporte plusieurs points importants pour la mise en œuvre de la Convention, tels que la continuation du processus de destruction des stocks d’armes chimiques restants, la lutte contre la réémergence des armes chimiques, ainsi que le renforcement des capacités des pays membres. Le Maroc, en la personne de son ambassadeur Abdelouahab Bellouki, préside le Conseil exécutif de l'OIAC, l'un des organes décisionnels le plus important de l'Organisation pour la période allant du 12 mai 2021 au 11 mai 2022.