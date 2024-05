Le Maroc à l'honneur au Salon international de l’alimentation du Canada

Le Salon international de l’alimentation (SIAL) du Canada mettra en lumière la richesse culinaire du Maroc et la variété de ses produits agroalimentaires et halieutiques.



Fort de sa 14ème participation, le Maroc sera le pays d’honneur de la 21ème édition qui se tiendra du 15 au 17 mai au Palais des Congrès de Montréal. 18 exposants nationaux prendront part à cette plateforme d’excellence et offriront une expérience immersive, à travers des produits authentiques et innovants.



Véritable carrefour d'innovation dans le domaine, le "SIAL Canada" réunit les acteurs clés de l'industrie agroalimentaire internationale pour découvrir les dernières tendances du marché, dynamiser les exportations et nouer des partenariats stratégiques, rapporte la MAP.



"Le Royaume du Maroc est de retour au SIAL Canada, salon leader de l’industrie agroalimentaire canadienne, pour mettre en avant la qualité, la durabilité et la diversité de l'offre exportable marocaine des produits agroalimentaires et halieutiques", souligne El Mehdi El Alami, directeur de la promotion et du développement de Morocco Foodex.



"Cette participation en tant que pays à l'honneur constitue une opportunité majeure pour assurer le rayonnement de l'origine Maroc et renforcer la position du Royaume en tant que producteur et exportateur agroalimentaire", relève M. El Alami, cité dans un communiqué.



Morocco Foodex organisera tout au long de ce salon de nombreuses démonstrations culinaires, et prévoit tout un programme de rencontres B2B, entre les exposants marocains et les acheteurs canadiens.



Cette dynamique de partenariat vient renforcer les liens commerciaux entre les deux pays. L’évolution des échanges bilatéraux est soutenue par des chiffres significatifs: en 2022, la valeur des exportations marocaines agro-alimentaires vers le Canada a atteint 1,5 milliard de dirhams, marquant une augmentation notable de 47% par rapport à l’année 2019, et de 26% par rapport à 2021. Le secteur agro-alimentaire représentait, en 2022, une part en valeur de 63%, par rapport aux exportations totales du Maroc vers ce marché nord-américain.



Avec des perspectives prometteuses pour l’avenir, la participation du Royaume s’annonce, selon Morocco Foodex, comme une "vitrine exceptionnelle pour mettre en évidence le savoir-faire national et dévoiler de nouvelles opportunités de partenariat et de coopération".