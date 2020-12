Le MAT lorgne le Top 5

Après avoirterminé la saison précédente du championnat à la 7ème place, le Moghreb Athlétic de Tétouan (MAT) compte sur les recrutements du mercato estival pourrenforcersesrangs, en vue de décrocher une place parmi les cinq premiers(Top 5) lors de la saison footballistique 2020-2021. Le MAT débutera ainsi le championnat professionnel vendredi (4 décembre), en accueillant sur sa pelouse le Chabab Mohammedia, le nouveau promu de cette saison qui veut renouer avec les gloires d'antan, mais qui risque de se heurter à la persévérance et à la détermination du club de la Colombe blanche. Dans une déclaration à la MAP, le président du MAT, RedouaneEl Ghazi, n’a pas caché la volonté de son équipe de faire bonne figure lors de la prochaine saison (2020/2021) de la Botola Pro et occuper une place parmi le Top 5. "Nous espérons que la saison en cours sera bonne", a-t-il dit, se félicitant de l'ambiance "positive" qui, selon lui, poussera toutes les composantes du club à donnerle meilleur d'elles-mêmes, afin de réaliser "un meilleur résultat et de meilleures performances que la saison précédente". A titre de préparation à cette saison, le Moghreb de Tétouan s’est attaché lesservices de l'entraîneur espagnol Juan José Maqueda pour une seule saison, après le départ de l'entraîneur serbe Zoran Manojlovi , qui a quitté l’équipe de la Colombe blanche pour prendre les commandes de l'équipe soudanaise d'Al Hilal.



Il est à signaler que Maqueda avait accumulé une bonne expérience en tant qu'entraîneur adjoint dans plusieurs clubs espagnols, dont le Real Madrid et Levante, et également comme entraîneur à Al Ittihad Alexandria (Egypte), Al-Shoulla et Al-Fateh (Arabie Saoudite). Le comité directeur du club a préféré s'appuyer sur un staff entièrement étranger pour diriger la formation tétouanaise, en signant un contrat pour une saison avec l'Espagnol Antonio Ricci Cazorla en tant qu'entraîneur adjoint et le Portugais Helder José de Oliveira Pinheiro pour occuper le poste d'entraîneur des gardiens de but de l'équipe. Il a égalementœuvré pour assurer un bon effectif pour l'équipe, en renforçant ses rangs avec de nouveaux joueurs qui devraient apporter une valeur ajoutée qualitative aux Rouge et Blanc, et ce en préservant 70 à 80% de l’ossature de l'équipe déjà existante à savoir celle de la saison 2019-2020. Parmi les joueurs maintenus dans la nouvelle formation tétouanaise figurent Hicham Bounaka ainsi que Adil El Hasnaoui, dont le contrat a été renouvelé pour une saison aprèssa bonne performance lors de la saison précédente, pour devenir l'un des principaux piliers du MAT.



Selon M. El Ghazi, le comité directeur du club a tenu à combler le manque dont souffrait l’équipe au niveau de certains postes, en recrutant six nouveaux joueurs, à leurtêteHichamKhaloua, qui évoluait enEspagne, notamment à l'Union deportiva Almeria et au Celta de Vigo, et le TanzanienChaabaneEid Shillonda, ainsi que Mohamed Kamal, en provenance du Wydad de Casablanca. Le MAT a entamé les recrutements pour le mercato estival en s'attachant les services d'Anas El Mrabet, qui joue au poste d'arrière gauche et qui a accumulé une grande expérience dans le championnat marocain, après avoir joué pour le Wydad, l'AS FAR, le Mouloudia d'Oujda et le Kénitra Athlétic club. Le club a également recruté pour deux ans le gardien de but Yahia El Filali, l'ancien gardien du Difaâ Hassani d'El Jadida et du Maghreb association sportive de Fès (MAS).



Par ailleurs, il a misé surle renforcement de la ligne offensive de l'équipe, en engageant l'attaquant tanzanien Chaabane Eid Shillonda pour trois saisons, en provenance du club espagnol de Tenerife, et l'ancien attaquant deGénération Foot, le Sénégalais Mam Gueye Limamoulaye. Afin de renforcer l'harmonie entre les différentes composantes de l'équipe, le MAT a joué plusieurs matchs préparatoires, quise sont déroulés dans de "bonnes conditions", selon M. El Ghazi, qui a confié que "les joueurs font preuve de beaucoup d'enthousiasme pour bien aborder cette saison du championnat professionnel".



Par Hicham El Moussaoui (MAP)