Le KACM reprend les entraînements

L’ équipe du Kawkab Athlétic Club de Marrakech (KACM), section football, a reprislundi,ses entraînements à l’annexe du Grand stade de Marrakech et ce, en préparation à la prochaine saison sportive (Botola Pro D2 et Coupe du Trône). Les entraînements ontreprissousla houlette de l’entraîneur adjoint Jaouad Hamidou en attendant de désigner un entraîneur de l’équipe dans les prochains jours, a indiqué à la MAP, le président du bureau dirigeant du KACM, Reda Naim,faisantsavoir que le club est en discussion avancée avec un coach qui devra diriger l’équipe durant la saison prochaine. Dans le même sillage, M. Naim a tenu à indiquer que le KACM entrera en stage de concentration à Bouznika ou à Mohammedia dès que l’entraîneur sera désigné. Pourrappel le KACM a fini la Botola Pro D2 saison 2019-2020 en 12è position avec 33 points (7 victoires, 12 nuls et 11 défaites).