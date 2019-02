Le KACM renoue avec la victoire

Le KACM a renoué avec la victoire en s’imposant face au RCOZ par deux buts à zéro lors du match qui les a opposés, au Grand stade de Marrakech, pour le compte de la 17e journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1. Une victoire tant attendue par les Marrakchis qui, derniers au classement général, devaient réagir avant qu’il ne soit trop tard.

Pour ce qui est de la rencontre, elle fut d’un niveau moyen, tant le côté tactique a pris le dessus sur le spectacle. Dès le coup d’envoi, les locaux se sont montrés déterminés à l’emporter. A la 15e minute, l’arbitre Bellout a accordé un penalty aux hommes d’Aziz El Amri transformé par le Malien Samaki. Le même joueur est parvenu à doubler la mise 10 minute après la reprise de la seconde période.

Une victoire qui donnera de l’espoir aux joueurs, mais surtout à l’entraîneur qui avait déclaré, avant le match, ne plus savoir quoi faire pour sortir le groupe de cette situation qui n’a fait que trop durer.

Lors de la conférence de presse d’après-match, le coach du Kawkab, Aziz El Amri, n’a pas caché sa joie soulignant que le mérite de cette victoire revient en premier lieu aux joueurs qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes, que ce résultat permettra à toutes les composantes de l’équipe de retrouver la confiance pour travailler avec plus de sérénité. Et d’ajouter que les jeunes qu’il a titularisés ont prouvé qu’il peut compter sur eux lors des prochains matchs.

De son côté, l’entraîneur du RCOZ, Mustapha Tarek, s’est dit déçu du rendement de ses joueurs tout en précisant qu’il savait que le match contre le dernier du classement serait difficile. Et de conclure que ce faux pas devrait motiver le groupe en vue de travailler davantage.