Le Hamas ne gouvernera pas Gaza après la guerre

Alors que la direction du Hamas a par le passé été divisée sur des questions clés, concernant notamment l'administration future de Gaza, le refus du désarmement semble faire consensus.
"Le Hamas accepte une trêve à long terme, et que ses armes ne soient pas utilisées du tout pendant cette période, sauf en cas d'attaque israélienne contre Gaza", a déclaré cette source.
"La remise des armes proposée est hors de question et n'est pas négociable", avait affirmé samedi à l'AFP un responsable du Hamas sous couvert de l'anonymat.