Le HUSA lorgne le Top-6

Le Hassania Union Sport Agadir (HUSA), après avoir nommé son nouvel entraîneur, leTunisien MounirChebil,semontre déterminé à conforter sa position parmi le gotha du football national et ambitionne de renforcer ses rangs en vue de décrocher une place parmi les six premiers (Top 6) lors de la saison footballistique 2020-2021. "Le technicien tunisien estinvité à insuffler une nouvelle dynamique au sein de l’équipe, à travers l’intégration de nouveaux éléments qui viennent de rejoindre le Hassania, ainsi que les talents de l’équipe espoir", a indiqué le président du club, Habib Sidinou dans une déclaration à la MAP. Dansle cadre des préparatifs pourla saison actuelle, le HUSA avait entamé les recrutements en s'attachant les services de Rachid Abou Zahr (milieu de terrain) qui a accumulé une grande expérience dans le championnat marocain, après avoir joué pour le Rapid Club Oued Zem . Le club a également recruté le défenseur burkinabé Patrik Malo en provenance du club ivoirien de l'Asec Mimosas et l'attaquant Mehdi Halki, ancien joueur de l'Olympique deKhouribga, ainsi que Karim Sikel (milieu de terrain) qui a joué en 2ème division du championnat néerlandais. " Tous les joueurs de l’équipe phare du Souss ont effectué régulièrement leurs séances d'entraînement y comprisles nouveaux qui viennent de signer avec le Hassania", s'est réjoui M.Sidinou. "Avant d'entamer ces séances, les joueurs ont tous passé plusieurs examensmédicaux, y compris le test de Covid-19, pour s’assurer de la bonne santé de toutesles composantes de l’équipe", a-t-il assuré, notant que les premières séances des préparatifs étaient focalisées sur l'aspect physique, avant de participer au tournoi de l'amitié organisé parle club deDchira et qui a été une occasion pour renforcer l'harmonie entre les différentes composantes du HUSA. "Les joueurs ainsi que les staffs technique et médical font preuve de beaucoup d'enthousiasme pour bien aborder cette saison du championnat professionnel et réaliser ainsi un bon résultat et de meilleures performances que la saison précédente", s'est-il félicité. Commentant la performance du HUSA, lors de la saison écoulée, (2019-2020), il a rappelé que le club a terminé à la 8ème place du Botola Pro , notant qu'il s'agit d'"un résultat louable" outre la participation "honorable" aux compétitions de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Par ailleurs, M.Sidinou a annoncé que le HUSAtiendra en cemois de décembre sesAssemblées générales(AG) ordinaires au titre dessaisons 2018-2019 et 2019-2020,tout en assurant que toute personne ayantles compétences nécessaires enmatière de gestion rejoindra le bureau du club. Conformément aux mesures préventives prises parles autorités publiques compétentes pour éviter la propagation du Covid-19, ces AG se dérouleront en mode visioconférence. A cet égard, les adhérents du club recevront le lien d’accès leur permettant de prendre part à ces deux AG virtuelles. A rappeler qu'en novembre dernier, le technicien tunisien MounirChebils'est officiellement engagé avec le Hassania d'Agadir pour une saison renouvelable. Lors de la saison 2020-2021,Chabill est assisté parAliBen Mabrouk,(entraîneur adjoint),Ahmed Fathi (deuxième-adjoint), Abdellatif Moutaie (entraîneur des gardiens de but) et LagruniTaibi (préparateur physique).