Le Groupe socialiste interpelle le ministre du Transport Trains et transport clandestin en ligne de mire

Le Groupe socialiste à la Chambre des représentants a interpellé lundi le gouvernement à propos du secteur du transport.

En effet, Amina Talbi lui a adressé une question orale relative à la faiblesse des prestations de l’ONCF et aux mesures que le ministère chargé du Transport comptait prendre pour les améliorer.

La députée ittihadie a affirmé dans ce sens que malgré la hausse des prix des billets des trains qui ne cadre pas avec le pouvoir d’achat de larges catégories sociales, les prestations de l’ONCF suscitaient encore l’ire des citoyens à cause des retards, des pannes récurrentes, du mauvais état des voitures et de l’absence de climatisation.

Pour sa part, Saidia Bensahli a déclaré dans sa réplique à la réponse du ministre à une question posée par le Groupement parlementaire du PPS sur le transport clandestin, que ce moyen est devenu une nécessité pour les Marocains à cause du désengagement de l’Etat, tout en assurant néanmoins qu’il pourrait mettre en danger la vie des citoyens.

Quant à Mohammed Yemlahi, il comptait poser une question orale concernant l’encouragement des investisseurs dans les petites et moyennes villes.

Le Groupe socialiste estime, à cet effet, que plusieurs villes du Royaume s’enlisent dans la stagnation et le chômage à cause de l’absence d’investissements à même de créer des postes d’emploi et de dynamiser la vie économique et sociale.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, chargé de l’investissement, n’ayant pas pu assister à la séance des questions orales, a demandé de reporter cette question à la séance prochaine conformément au règlement intérieur de la Chambre des représentants, ce qui a conduit le Groupe socialiste à la retirer pour la poser lors de la prochaine séance en présence du ministre concerné.