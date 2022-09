Le Général de Corps d'Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud s'entretient avec le Chef d’Etat-Major Général des Forces de Défense Israéliennes

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales «FAR», et en marge de sa participation à la 1ère Conférence internationale sur l’innovation de Défense «CII», le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, s’est entretenu ce mardi avec le Général de Corps d’armée Aviv Cohavi, Chef d’Etat-Major Général des Forces de Défense Israéliennes, indique un communiqué de l’Etat-major général des FAR. Lors de cet entretien, les deux responsables ont abordé les questions d’intérêt commun, notamment les moyens de renforcer la coopération entre les deux armées et son élargissement aux domaines de la technologie et de l’innovation, précise-t-on de même source.