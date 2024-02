Le Gabon réaffirme sa position ferme en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume et de la marocanité du Sahara

Le président de l’Assemblée nationale de transition de la République du Gabon, Jean-François Ndongou, a réitéré, lundi à Rabat, la position ferme de son pays en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume et de la marocanité du Sahara.



Cette affirmation a été faite lors d'un entretien entre M. Ndongou, qui effectue une visite de travail dans le Royaume à la tête d'une délégation de membres de l'Assemblée nationale de transition gabonaise, et le Président de la Chambre des représentants, M. Rachid Talbi Alami, indique un communiqué de la Chambre.

A cet égard M. Ndongou a rappelé que la République du Gabon a été l’un des premiers pays à participer à la Marche Verte en 1975, ajoute la même source.



Au cours de cette entrevue, à laquelle a pris part le président du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Gabon, Mohamed Lamine Hormatallah, M. Ndongou a donné une présentation sur la phase de transition au Gabon et la feuille de route pour la mise en place d'institutions fortes et la réalisation d'une transition démocratique fluide, à travers des élections intègres et transparentes qui reflètent le consensus de tous les courants politiques gabonais.



Pour sa part, M. Talbi Alami a salué les relations fraternelles solides entre les deux pays et les deux peuples, exprimant la disposition de la Chambre des représentants marocaine à partager son expérience et son expertise en matière d'action parlementaire et à renforcer la coopération avec l'Assemblée nationale de transition du Gabon en la matière, en particulier dans les domaines de la transition numérique, de l'archivage et de l'administration parlementaire.



M. Talbi Alami a également passé en revue les grands projets et les réformes profondes en cours dans le Royaume sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et a donné, à cette occasion, un aperçu de l'histoire et de la composition de l'institution législative et ses rôles et compétences constitutionnels.