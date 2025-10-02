Le Conseil de la région Guelmim-Oued Noun tient sa session ordinaire le 6 octobre

Le Conseil de la région Guelmim-Oued Noun tiendra, lundi prochain, sa session ordinaire du mois d'octobre.



À l’ordre du jour de cette session, figurent notamment l’approbation du projet de budget du Conseil de la région au titre de l’exercice 2026 et la programmation des excédents financiers.



Le Conseil procédera également à l’examen et à l’approbation d’une série de conventions de partenariat, dont une convention relative au financement et à la réalisation du programme de développement intégré du centre émergent d'Abaynou (province de Guelmim).



Il s’agit aussi de conventions portant sur la création d’un centre régional de transfusion sanguine à Guelmim, la construction d’un complexe administratif et culturel dans la même ville, ainsi que la réalisation d’un institut de musique et d’art chorégraphique et d’un musée à Tan-Tan.



Figurent aussi à l’ordre du jour une convention de soutien aux étudiants de la région pour accéder aux filières de médecine et des professions paramédicales, et une autre destinée à appuyer l’entrepreneuriat, le développement d’idées de projets et l’accompagnement des bénéficiaires.



Le Conseil se penchera également sur une convention portant sur le transport des enfants de la région vers les colonies de vacances, ainsi qu’une autre relative à l’accompagnement de la région dans la promotion de son potentiel en matière d’énergies renouvelables.



Par ailleurs, les membres du Conseil examineront deux conventions dans le domaine de la pêche maritime, portant sur l’équipement en sondeurs des barques de pêche artisanale actives dans les ports de Tan-Tan et de Sidi Ifni.



L’ordre du jour comprend également l’examen de deux conventions-cadres pour accompagner la région dans la mise en œuvre d’une opération pilote visant à limiter les effets négatifs des fluctuations des taux de change sur son recours à l’emprunt.