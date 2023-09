Le Conseil de la Ligue arabe salue le rôle du Comité Al-Qods présidé par SM le Roi

Le Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères a salué, dans le cadre de sa résolution sur "les développements et les violations israéliennes dans la ville occupée d'Al-Qods", le rôle du Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, tout en mettant en avant les efforts déployés par l'Agence Bayt Mal Al-Qods, relevant dudit Comité.



Cette reconnaissance met en exergue l'approche intégrée alliant l'effort diplomatique et politique à l'action sur le terrain, menée par SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, pour soutenir la juste cause palestinienne.



Ce même soutien et éloge ont été reflétés dans le communiqué issu de la huitième réunion du "Comité ministériel arabe en charge de l'action internationale face aux actions et mesures israéliennes illégales à Al-Qods", tenue en marge des travaux de la 160e session du Conseil, qui a mis en exergue les efforts inlassables de SM le Roi pour défendre Al-Qods Acharif, ainsi que les projets de Bayt Mal Al-Qods visant à maintenir les Maqdessis dans leur terre et soutenir leur résistance.



Par ailleurs, le "Rapport du secrétaire général sur l'activité du Secrétariat général et les mesures de mise en œuvre des décisions du Conseil entre les sessions 159 et 160" a mis en exergue la participation du Maroc dans le cadre du Comité juridique consultatif arabe visant à soutenir les efforts en faveur du peuple palestinien auprès des mécanismes judiciaires internationaux.



Outre l'engagement politique et diplomatique de SM le Roi, Président du Comité Al Qods, le "Rapport du Secrétaire général" a souligné la contribution financière du Maroc au budget des Fonds d'Al-Qods et d'Al-Aqsa qui s'élève à 12,5 millions de dollars, un point également souligné dans la résolution adoptée par le Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères.