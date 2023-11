Le Comité national de la musique rend hommage à feu Hassan Mégri

Le Comité national de la musique, membre du Conseil international de la musique- partenaire officiel de l'Unesco, organise, le 10 novembre à Oujda, une soirée en hommage au défunt artiste Hassan Mégri.



Cette soirée, quise déroulera à 19h au Théâtre Mohammed VI à Oujda, rendra hommage à "l’un des piliers de la musique marocaine" et ce, dans le cadre des festivités marquant le 48ème anniversaire de la Marche Verte, indique un communiqué des organisateurs.



L'événement sera une occasion pour perpétuer le riche répertoire de feu Hassan Mégri, créateur du mouvement musical Mégri qui fut une grande révolution musicale dans les années 1960-1970 et le faire découvrir aux jeunes générations, ajoute la même source.



Au cours de cette cérémonie, son fils l’artiste Nasr Mégri, qui a conçu ce projet avec de nouveaux arrangements musicaux, interprétera une partie du répertoire qui a marqué la carrière de feu Hassan Mégri, depuis le début des années 1960 jusqu'à 2019, avec des témoignages de personnalités qui ont accompagné le parcours de feu Hassan Mégri.



Lors de cette soirée, Nasr Mégri sera accompagné dans certaines chansons par Sami Kasba des Pays-Bas et Hamid Bouchnak, font savoir les organisateurs, ajoutant que l’ensemble gharnati de Jennate Chemlal ainsi que le groupe des reggada de Cheikh Brahim seront de la partie.



Né en 1942 à Oujda d'une famille de musiciens, Hassan Mégri, fondateur et membre du groupe "Frères Mégri" constitué de Mahmoud, Youness et Jalila et considéré comme l’un des plus célèbres groupes marocains de musique, a débuté sa carrière dans les années 1960 en tant que parolier, compositeur, chanteur, artiste et chercheur dans le domaine de la calligraphie iconographique persane.



Fondateur du Comité national de la musique, le défunt a été couronné de la Médaille d'Or décernée par l'Académie des arts, dessciences et deslettres de Paris et de la Médaille internationale de la liberté décernée par l'American Biography Institute.