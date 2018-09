Le Chabab Mohammedia se transforme en société sportive

L'assemblée générale extraordinaire du Chabab de Mohammedia (SCCM) a décidé à l’unanimité des participants de transformer le club en société sportive avec un capital de 20 millions de dirhams.

Les adhérents du club ont également convenu de charger le président Hicham Ait Manna du suivi de la procédure de transformation en société sportive en conformité avec la loi 30/09.

Ce dernier a convaincu 14 hommes d’affaires de la cité des fleurs et d’autres villes du Royaume à adhérer à la future société sportive, chacun devant s’acquitter d’un montant de 100 millions de centimes en contrepartie de 1.000 actions au moment où le club conservera une part de 30% conformément à la réglementation.

En outre et pour donner l’opportunité aux jeunes de figurer parmi les contributeurs de la société sportive, il a été décidé de baisser leur contribution à 50.000 dirhams, l’objectif étant de s’engager dans un projet sportif afin de redorer le blason de l’un des plus anciens clubs du pays.

Il a ainsi décliné que ce projet débutera par le lancement de l’Académie du Chabab sur une superficie de 11 hectares dont plus de cinq ont été déjà acquis alors que le reste se fera, au plus tard, fin septembre.

L’assemblée générale extraordinaire a été précédée par la tenue de celle ordinaire qui s’est déroulée en présence d’un représentant de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et lors de laquelle les 65 adhérents du club présents (sur 89) ont adopté les rapports moral et financier.

Selon le rapport financier, les recettes du club lors de la saison sportive 2017/2018 ont été de 9,907 millions de dirhams alors que les dépenses ont totalisé 9,871 millions de dirhams, soit un excédent de 35.849 dirhams.

Le SCCM, qui a réussi l’accession en championnat national amateur, a entamé les préparatifs de la nouvelle saison sous la houlette d’un staff technique dirigé par Rachid Rouki et qui comprend Aziz Ait Abbi, Mohamed Karouan en tant que préparateur physique et l’ancien international Tarek Jarmouni comme entraîneur des gardiens de but, assisté par Ahmed Moussaoui.

Le club a aussi recruté le technicien Hassan Hormatallah comme manager général.