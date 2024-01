Le CSEFRS tient une réunion préparatoire de sa session ordinaire de février

Le Bureau du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) a tenu, mercredi à Rabat, une réunion sous la présidence du président du conseil, Habib El Malki, consacrée à la préparation de la quatrième session ordinaire du deuxième mandat du CSEFRS, prévue en février prochain.



M. El Malki a appelé, au début de cette réunion, à la poursuite des efforts et de la mobilisation lors de cette étape importante pour permettre au Conseil d'accomplir ses missions dans le cadre de l'accompagnement de la mise en œuvre de la réforme du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, indique le Bureau du CSEFRS dans un communiqué.



Au cours de cette réunion, le Bureau du Conseil a discuté d’une proposition d’auto-saisine, visant à préparer un avis sur le thème "Les métiers du système d’éducation et de formation" à la lumière des nouveautés scientifiques et académiques et des transformations du système éducatif aux niveaux national et international.



Il a été procédé par la même occasion à la désignation des membres du groupe de travail ad-hoc, créé par l'assemblée générale lors de sa dernière session pour préparer un document de référence sur la "nouvelle école".



Les membres du Bureau ont également été informés de la participation du Conseil à la première réunion de haut niveau des présidents des conseils éducatifs, organisée par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO), les 18 et 19 janvier en Tunisie, conclut le communiqué.